Polacy w gotowości

Wystarczy aplikacja na telefon, kilka kliknięć, wybór terminu i tematyki, by zapisać się na jedno ze szkoleń z Wojskiem Polskim w ramach projektu wGotowości, zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To kolejna oferta dla cywili, tym razem w formie kilkugodzinnych zastrzyków wiedzy. Nowoczesna, wygodna i szybka. – Zapisałem się spontanicznie, podczas wyjścia na piwo ze znajomym, który też się na takie szkolenie zapisał. Nigdy nie miałem do czynienia z wojskiem i nie zamierzałem mieć, ale stwierdziłem, że warto spróbować. Zwłaszcza że to tylko kilka godzin w sobotę – mówi Piotr, niespełna 30-letni programista z Warszawy, który zapisał się na kurs przetrwania. – Niewykluczone, że wybiorę się jeszcze na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Taką wiedzę warto mieć, a mówiąc szczerze, oprócz jakichś krótkich pokazówek w szkole, z których nic już nie pamiętam, nie brałem nigdy udziału w żadnym szkoleniu z niesienia pierwszej pomocy.

Podobne szkolenia, tylko w ramach programu wGotowości, przejdzie w tym roku ok. 30 tys. Polaków. Kto nie chce z wojskiem, może wybrać propozycje komercyjne, których również nie brakuje. – Można powiedzieć, że wśród moich znajomych zapanowała swego rodzaju moda na paramilitarne szkolenia – mówi Piotr. – I w ogóle na tematykę związaną z bezpieczeństwem. W pracy rozmawiamy o tym, kto ile trzyma w domu gotówki na czarną godzinę na wypadek, gdyby bankomaty przestały działać, znajomi kupują sztabki złota, złote monety. Jeszcze kilka lat temu każdy z nas płacił kartą, a w domu nie miałem nawet 100 zł w gotówce – dodaje.

Osiem godzin z życia

W zeszłorocznej pilotażowej edycji programu wGotowości wzięło udział 16 tys. osób. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 7 marca i potrwa do 21 listopada. W siedem dni od uruchomienia zapisów deklarację uczestniczenia w ćwiczeniach złożyło 9 tys. osób, czyli prawie jedna trzecia całej tegorocznej puli. Sześćset zgłoszeń wpłynęło od osób niepełnoletnich (w programie wGotowości można, za zgodą rodziców, uczestniczyć już po skończeniu 13. roku życia). W niektórych lokalizacjach miejsca zostały już obsadzone na cały rok. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane w okolicach dużych miast – Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta.