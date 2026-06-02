Nocny ostrzał Ukrainy. Polska poderwała myśliwce

Pierwszy komunikat polskiego wojska pojawił się o godz. 1:20 w nocy. Przekazano, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej zaczęło operować wojskowe lotnictwo.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podano.

Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

O godz. 3:35 poinformowano o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślono, uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Co najważniejsze, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

"Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO Air Command oraz Siłom Powietrznym Francji, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" – czytamy.

NATO Air Command (Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych – AIRCOM) to główny organ dowodzenia i kontroli, odpowiadający za wszystkie operacje lotnicze i kosmiczne Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – zapewniono.

