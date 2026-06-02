Europejski przywódca zachwycony firmą InPost. "Dziękuję!"

InPost ogłosił w poniedziałek (1 czerwca), że zwiększy inwestycje we Francji do 2030 r. o 500 mln euro, do 1,3 mld euro. Zamierza także stworzyć tam co najmniej 750 nowych miejsc pracy. Prezes grupy Rafał Brzoska przekazał tę informację podczas 9. edycji szczytu Choose France w Wersalu pod Paryżem. – Francja to jeden z najbardziej perspektywicznych krajów. To, co budujemy teraz, to fundament pod kolejną dekadę – mówił.

Firma InPost, która jest największym polskim inwestorem we Francji, zamierza przyspieszyć ekspansję paczkomatów oraz modernizację centrów dystrybucyjnych.

Macron: Dziękuję! Brzoska: Komentarz zbędny

"InPost wybiera Francję. Pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych i założyciel Mondial Relay [sieć automatów paczkowych – przy. red.] planuje zainwestować dodatkowe 500 milionów euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy i wzmacniając doświadczenie klienta oraz automatyzację" – napisał na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron. "Dziękuję!" – dodał po polsku.

Na wpis ten zareagował szef InPostu Rafał Brzoska. "Dziś ogłosiliśmy, że nasza inwestycja we Francji wzrośnie w najbliższym czasie z 900 mln euro do 1,4 mld euro. Wzmocni to pozycję InPost jako największego polskiego inwestora w tym kraju. Reakcja Prezydenta 7 gospodarki Świata? Komentarz zbędny…" – oznajmił.

Rekordowa liczba paczkomatów InPost

InPost to platforma dostaw dla e-commerce, założona w 1999 r. przez Rafała Brzoskę. Posiada sieć paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (spadek o 4 proc. r/r) w pierwszym kwartale 2026 r. Liczba paczkomatów wzrosła o 30 proc., do 64 680 maszyn.

W styczniu 2026 r. InPost uruchomił InPost Easy, czyli platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Oznacza to, że wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej platformy, bez konieczności logowania.

