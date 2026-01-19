Nowa usługa InPostu. Obejmie osiem krajów

Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Od teraz wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej platformy, bez konieczności logowania.

Uproszczenie logistyki

"Wprowadzenie InPost Easy wpisuje się w długoterminową strategię Grupy, której celem jest dalsze upraszczanie procesów logistycznych oraz rozwój usług transgranicznych w Europie, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości doświadczenia użytkownika. Narzędzie ułatwi nadawanie paczek z i do dowolnego kraju UE obsługiwanego przez InPost. Serwis InpostEasy.com jest uzupełnieniem kanałów dotarcia dla zagranicznych klientów Grupy, którzy teraz zyskają dostęp do jeszcze bardziej intuicyjnych przesyłek międzynarodowych, oferujących prostotę i wygodę, jaką znają już polscy użytkownicy" – czytamy w komunikacie.

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych gabarytów zarówno za pośrednictwem urządzeń Paczkomat, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta. Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania, co dodatkowo upraszcza cały proces. Strona InpostEasy.com jest dostępna w ośmiu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, niemieckiej oraz niderlandzkiej.

Zamiast złożonego procesu – prosta czynność

"Wierzymy, że logistyka transgraniczna nie musi być skomplikowana. Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla klientów zagranicznych dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność" – powiedział prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

Usługa została wprowadzona w ramach technologicznej współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje kluczowe procesy logistyczne w ramach jednej platformy i tym samym zwiększa wygodę klientów.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

