Paczkomaty w Wielkiej Brytanii. InPost dogadał się z pocztą

Pierwsze dwa Paczkomaty InPost zostały zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield. W ramach pilotażu zainstalowanych zostanie kilkaset urządzeń przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii.

"Ważny krok w realizacji misji"

"Współpraca z Post Office – historyczną instytucją na Wyspach Brytyjskich – stanowi ważny krok w realizacji naszej misji. Chcemy, by nadawanie oraz odbieranie paczek było łatwe i dostępne dla wszystkich. Instalacje pierwszych maszyn Paczkomat w Stanley i Lanesfield są realizacją partnerstwa, które łączy innowacyjną technologię InPost z ogólnokrajowym zasięgiem Post Office. Dzięki tej współpracy zapewniamy milionom ludzi jeszcze większą wygodę i dostęp do nowoczesnych usług logistycznych. Jednocześnie wspieramy oddziały poczty brytyjskiej, które w trakcie ogólnokrajowego pilotażu zyskają więcej klientów i nowe źródła przychodów. Razem z Post Office tworzymy przyszłość branży logistycznej w Wielkiej Brytanii" – powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Post Office, dysponujący siecią ponad 11 500 placówek, jest jedną z największych sieci detalicznych w Europie. Dzięki tej strategicznej współpracy InPost umocni swoją pozycję lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku UK, a obecność urządzeń Paczkomat w pobliżu punktów Post Office pozwoli jeszcze większej liczbie klientów skorzystać z innowacyjnej możliwości nadawania i odbierania paczek poza domem.

Brytyjczycy są dobrej myśli

"Nawiązując współpracę z firmą InPost, stawiamy pierwszy krok na rynku automatów paczkowych. Dzięki ich innowacyjnym rozwiązaniom klienci mogą odbierać i nadawać przesyłki w sposób wygodny i idealnie wpisujący się w ich codzienny rytm. Po okresie pilotażu ocenimy jego rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie przynosi on naszym pracownikom i placówkom pocztowym. Jesteśmy jednak dobrej myśli i z radością oczekujemy dalszej współpracy z firmą InPost w nadchodzących miesiącach" – dodał prezes Post Office Neil Brocklehurst.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

