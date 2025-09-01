Ofensywa InPostu. Ważny ruch spółki

Grupa InPost w ciągu najbliższych 5 lat planuje zainstalować ponad 20 000 maszyn bateryjnych w wersji NEXT. Pierwsze urządzenia uruchomiono we Francji i Wielkiej Brytanii, a kolejne maszyny do końca tego roku pojawią się także we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, podano także.

"Strategiczna inwestycja w Bloq.it to prawdziwy game changer dla naszej europejskiej ekspansji. To partnerstwo nie tylko zapewnia dostęp do technologii najnowszej generacji, ale także umacnia naszą pozycję lidera – umożliwiając instalowanie maszyn w niedostępnych do tej pory miejscach. Przewidujemy, że nowe partnerstwo przyniesie pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu oraz długoterminową rentowność Grupy" – powiedział CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Co przewiduje umowa?

Urządzenia NEXT firmy Bloq.it są zasilane bateriami, które bez ładowania mogą działać od 6 do 12 miesięcy. Maszyny charakteryzują się trwałą, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcją i 10-letnią żywotnością baterii.

Zgodnie z umową, Bloq.it będzie odpowiedzialny za kompleksowe usługi w zakresie dostawy, zarządzania siecią automatów typu NEXT oraz eksperckie wsparcie. Partnerstwo z Bloq.it podkreśla zaangażowanie InPost w innowacje oraz stanowi istotny krok w realizacji ambitnych celów związanych z zagęszczeniem sieci, wzrostem rentowności oraz umocnieniem pozycji kluczowego gracza w europejskiej branży e-commerce – podkreślono.

Obecnie, Grupa InPost ma ponad 88 600 punktów OOH w 9 europejskich krajach, z czego ponad 54 300 stanowią urządzenia Paczkomat. W całym 2025 roku Grupa planuje rozbudowę sieci o ponad 14 000 APM, co obejmuje około 3000 w Polsce, 4000 we Francji i krajach Benelux, 4500 w Wielkiej Brytanii, 2000 na Półwyspie Iberyjskim oraz około 1000 we Włoszech.

Czym zajmuje się Bloq.it?

Bloq.it to firma zajmująca się inteligentnymi automatami paczkowymi, świadcząca kompleksowe usługi obejmujące sprzęt, ekosystem oprogramowania Bloq.OS oraz wsparcie operacyjne dla logistyki, handlu elektronicznego i przedsiębiorstw detalicznych.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Czytaj też:

Brzoska: Głupota? Pazerność? Koniec KPOCzytaj też:

Więcej paczkomatów za granicą. Ofensywa InPostu w dwóch krajach