Zełenski podziękował Tuskowi za te słowa. "Wbrew oczekiwaniom Trumpa"

Co najmniej 22 osoby zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów – poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. W kilku dzielnicach miasta doszło do pożarów budynków mieszkalnych, a nad większością regionów Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

Ukraińskie służby ratunkowe podały, że w wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 zapalił się 24-kondygnacyjny budynek mieszkalny w dzielnicy Darnica, na lewym brzegu Dniepru. Pożar wybuchł również w bloku mieszkalnym w dzielnicy Dniprowskiej. Na miejscu trwają intensywne działania strażaków i ratowników.

Tusk: Rosja ponownie zaatakowała

"Wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i pomimo gotowości do kompromisów ze strony Wołodymira Zełenskiego, Rosja ponownie zaatakowała kijowskie dzielnice mieszkaniowe. Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m.in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE" – poinformował premier we wpisie w mediach społecznościowych.

Do jego wpisu odniósł się prezydent Zełenski, który podziękował Tuskowi za wsparcie.

Zełenski: To prawdziwa odpowiedź Rosji na propozycje pokoju

Do nocnego i porannego ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który we wpisie opublikowanym na platformie X poinformował, że od wczorajszej nocy Rosja użyła niemal 500 dronów, głównie typu Shahed, oraz około 40 pocisków rakietowych, w tym hipersonicznych Kindżałów. Jak podkreślił, głównym celem ataku był Kijów, a uderzenia koncentrowały się na infrastrukturze energetycznej oraz obiektach cywilnych.

Zełenski zaznaczył, że mimo działania obrony powietrznej doszło do trafień. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a ratownicy poszukują osoby uwięzionej pod gruzami jednego z nich. W części dzielnic stolicy i regionu wystąpiły przerwy w dostawach prądu i ogrzewania. Trwają akcje gaśnicze, a ekipy techniczne rozpoczęły już prace naprawcze w niektórych obiektach energetycznych.

