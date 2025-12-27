Za blisko elektoratu
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Za blisko elektoratu

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
ĆWIERKOT Jest taka sytuacja, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu Konrad Kuźmiński i Eryk Złoty to złodzieje są, złodzieje normalnie. Stop.

Psa ukradli i zostali za to skazani. Stop. Ale czemu ja tu jakimiś dwoma lewackimi nołnejmami z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt mózgi państwu zawracam? Ponieważ te właśnie złodzieje, obok marszałka Czarzastego na scenie przed Sejmem, wzięli udział w przedstawieniu, którego celem było nakłanianie do odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego do ustawy łańcuchowej. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

