Za blisko elektoratu

ĆWIERKOT Jest taka sytuacja, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu Konrad Kuźmiński i Eryk Złoty to złodzieje są, złodzieje normalnie. Stop.
Psa ukradli i zostali za to skazani. Stop. Ale czemu ja tu jakimiś dwoma lewackimi nołnejmami z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt mózgi państwu zawracam? Ponieważ te właśnie złodzieje, obok marszałka Czarzastego na scenie przed Sejmem, wzięli udział w przedstawieniu, którego celem było nakłanianie do odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego do ustawy łańcuchowej. Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
