Kolejny rekord we Francji. 20 tys. dorosłych prosi o chrzest

Z kolejnych francuskich diecezji napływają dane, które potwierdzają, że liczba proszących o chrzest stale rośnie. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zostanie przekroczony kolejny rekordowy próg 20 tys. osób.

Tak zwany obrzęd wybrania, którym rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu, jest przeżywany w różnych datach w zależności od diecezji. Dlatego nie znamy jeszcze kompletnej liczby katechumenów. Jednakże dane napływające z diecezji, w których przygotowujący się do chrztu dorośli i nastolatkowie odpowiedzieli już na ostateczne wezwanie biskupa, świadczą o wyraźnej tendencji wzrostowej.

Tylko w Paryżu zgłosiło się 788 osób

Jak podaje tygodnik "Famille Chretienne", w Paryżu zgłosiło się 788 osób. W ubiegłym roku było ich 672. W diecezji Meaux ochrzczonych zostanie 770 nastolatków i dorosłych (+16 proc.), w Evry 519 (+17 proc.), w Wersalu ponad 800 (+20 proc.), w Pontoise 683 (+12 proc.), w Tuluzie 450 (+25 proc.), w Montpellier 351 (+27 proc.), 264 w Rennes (+32 proc.), w Lyonie 710 (+15 proc.), w Orleanie 253 (+55 proc.), w Metz 189 (+22 proc.), w Clermont-Ferrand 128 (+30 proc.), w Cambrai 286 (+19 proc.).

Na tej podstawie można już prognozować, że w najbliższą Wielkanoc zostanie przekroczony symboliczny próg 20 tys. nowo ochrzczonych nastolatków i dorosłych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do chrztu zgłosiła się rekordowa liczba 17 800 osób, o 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2015 r. katechumenów było niespełna 4 tys.

"Jeśli zjawisko to będzie się utrzymywać, w ciągu pięciu lat doprowadzi to do prawdziwej transformacji naszych wspólnot chrześcijańskich" – przewiduje bp Benoit Bertrand, ordynariusz diecezji Pontoise w regionie paryskim. Jego zdaniem katechumenat, który do niedawna był drugorzędną posługą parafialną, stanie się centralnym punktem życia duszpasterskiego. Wiele inicjatyw będzie się koncentrować wokół nowo ochrzczonych. "To oni będą nas ewangelizować" – dodaje bp Bertrand w wywiadzie dla tygodnika diecezjalnego "Paris Notre-Dame".

Czytaj też:

Holandia: Rośnie liczba nowych dorosłych katolików