Holandia: Rośnie liczba nowych dorosłych katolików

Według danych opublikowanych przez Katolicki Instytut Statystyki Kościelnej, znany pod holenderskim skrótem Kaski, liczba dorosłych wstępujących do Kościoła wzrosła z 455 w 2023 r. do 630 w 2024 r., czyli w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane statystyczne.

Dorośli wstępują do Kościoła

Obejmują one zarówno osoby dorosłe, które przyjęły chrzest, jak i osoby dorosłe ochrzczone w innych wspólnotach chrześcijańskich, które zostały przyjęte do Kościoła katolickiego. Wskazuje to, że Holandia jest jednym z coraz większej liczby krajów europejskich, w których obserwuje się znaczny wzrost liczby nowych dorosłych katolików. Tendencja ta jest najbardziej widoczna we Francji, ale zaobserwowano ją również w Belgii i Wielkiej Brytanii.

Wzrost w Holandii w ujęciu rocznym był jednym z niewielu pozytywnych zjawisk w badaniu statystycznym Kaski dotyczącym holenderskiego Kościoła w 2024 r. Raport jest datowany na wrzesień 2025 r., ale jego wyniki zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej holenderskiego Kościoła 4 lutego.

W raporcie podkreślono gwałtowny spadek liczby chrztów niemowląt w kraju, z 42 411 w 2000 r. do 6110 w 2024 r. "Łączna liczba chrztów dzieci spadła o około 7 proc. w latach 2023–2024” – stwierdzono.

Oprócz chrztów dzieci w 2024 r. udzielono również ponad 500 chrztów osobom dorosłym, a ponad 100 dorosłych przystąpiło do bierzmowania i Eucharystii.

Joris Kregting, socjolog religii pracujący dla Kaski, nazwał wzrost liczby nowych dorosłych katolików "uderzającym wyjątkiem, który potwierdza wszelkiego rodzaju ostatnie doniesienia mediów na ten temat”.

Katolicy w Holandii

Ogólna liczba katolików w Holandii – kraju liczącym 18 milionów mieszkańców, graniczącym z Belgią i Niemcami – spadła z 5,1 miliona w 2000 roku do 3,4 miliona w 2024 roku, co stanowi 19,1 proc. całkowitej liczby mieszkańców.

Odsetek ochrzczonych holenderskich katolików uczestniczących w cotygodniowych Mszach św. pozostawał na niskim poziomie przez cały XXI wiek. W 2000 r. 9,2 proc. katolików uczestniczyło liturgii niedzielnej. W 2024 r. odsetek ten spadł do 2,7 proc.

Dane te potwierdzają, że wśród krajów o znacznej liczbie katolików Holandia ma jeden z najniższych poziomów uczestnictwa w cotygodniowych Mszach św. na świecie.

Dane dotyczące przyjmowania innych sakramentów również mogą zasmucić holenderskich duszpasterzy.

W 2024 r. ochrzczono 6110 dzieci, co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu z 2023 r. Odnotowano również 7-procentowy spadek liczby dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej oraz 5-procentowy spadek liczby młodych ludzi przystępujących do bierzmowania.

Jednak liczba ślubów kościelnych wzrosła o 5,5 proc. w latach 2023–2024. Jedno na pięć małżeństw było zawarte między katolikiem a osobą niebędącą katolikiem.

