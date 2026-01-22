"Źródło zgorszenia dla wszystkich katolików". Pracownicy i studenci KUL przeciwko Chanuce na uczelni

W połowie grudnia 2025 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się wspólne obchody Chanuki i adwentu. W uroczystości wzięli udział m.in. kantor Symcha Keller oraz biskup Mieczysław Cisło.

Portal Najwyższy Czas ujawnił, że przeciwko wspólnym obchodom zaprotestowali pracownicy naukowi, absolwenci oraz studenci KUL. W liście otwartym do rektora oraz kanclerza wskazali, że "z niepokojem" odnotowują "zorganizowanie kolejnego wydarzenia mającego łączyć chrześcijańską celebrację adwentu z żydowską celebracją Chanuki". Autorzy listy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec tego typu działań i podkreślili, żem uroczystość nie odbywała się "w imieniu społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wyrażała jakkolwiek poglądy religijne tejże społeczności jako całości".

"My studenci, czyniąc to również w trosce o zbawienie wieczne wszystkich naszych kolegów i koleżanek studentów i chcąc zapobiec kolejnemu zgorszeniu, wyrażamy oburzenie i uważamy za niedopuszczalne, aby na katolickim uniwersytecie te dwie celebracje były ze sobą zrównywane, używając ku temu niebezpiecznej narracji, sprzecznej z prawdami wiary i synkretycznej, tworząc tym samym atmosferę indyferentyzmu religijnego na naszej uczelni" – wskazano.

Autorzy listu podkreślili, że działalność na rzecz pokoju między ludźmi nie może godzić w "w świętość naszej wiary, jej nadprzyrodzony charakter, jak i w świadomość o jej uniwersalnej i wyłącznej zdolności zbawczej dla każdego człowieka".

Apel o interwencję władz uczelni

Członkowie społeczności KUL wskazali, że te "oczywiste prawdy" powinny wybrzmieć zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Sygnatariusze listu przypomnieli o trwających tam prześladowaniach ludności cywilnej przez państwo izraelskie. Inicjatywy, takiej jak wspólne obchody świąt żydowskich i katolickich, "nie przynoszą żadnego pożytku duchowego społeczności akademickiej, a są jedynie źródłem zgorszenia dla wszystkich katolików, jak i ludzi znajdujących się poza Kościołem, zwłaszcza dla żydów".

"W uzasadnianiu tego typu przedsięwzięć, za szczególnie perfidne uważamy powoływanie się apologetów Chanuki na rzekomy udział w celebracjach chanukowych osoby naszego Najświętszego Zbawiciela, gdyż w ogóle nie ma źródła, które pozwalałoby dowieść takiego faktu. Co więcej ofiara Chrystusa unieważniła kult świątynny, ustanawiając kult chrześcijański, a zarazem zobowiązała wszystkich – także żydów – do przyjęcia chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha św. na odpuszczenie grzechów" – wskazano.

Autorzy zaapelowali do władz uczelni o reakcję "mającą na celu położenie kresu patronatowi naszej uczelni nad wszelkimi niekatolickimi uroczystościami mogącymi budzić zgorszenie wśród wiernych" oraz o "uporządkowanie stosunków wewnątrz uniwersytetu, aby poszczególne wydarzenia i organizacje nie budziły wątpliwości, co do wypełniania postanowień statutowych naszej uczelni".

Pod listem otwartym podpisało się łącznie 37 osób.

