Teologowie z KUL o Chanuce. "Chrześcijaństwo bez judaizmu nie istnieje"

Autorzy dokumentu, powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreślają, że dialog z Żydami nie jest opcją fakultatywną, lecz koniecznością dla duchowego zdrowia Kościoła. Poruszono także kwestie stosunku katolików do święta Chanuki oraz literatury talmudycznej, przestrzegając jednocześnie przed postawą „ciasnego symetryzmu” w relacjach międzyreligijnych.

– W odpowiedzi na list otwarty przeciwko rokrocznemu obchodzeniu żydowskiego święta Chanuki na KUL, jako teolodzy postanowiliśmy dokonać przypomnienia katolickiego nauczania i optyki na temat dialogu z judaizmem. Nie robimy tego w duchu kontrreformacyjnym czy konfrontacyjnym, ale po to, by w osobach niemających jakiejś pogłębionej wiedzy w tym temacie rozwiać wątpliwości, jak na to zagadnienie patrzy cały Kościół, z Żyjącym Piotrem na czele. Tak, by nikt nie wziął za nauczanie Kościoła pewnych osobistych wątpliwości czy uprzedzeń takiej, czy innej grupy osób. Jest to wyraz naszej misji kroczenia, jako teolodzy, ramię w ramię z Kościołem, w charakterze uczniów, a nie recenzentów – mówi KAI ks. dr Karol Godlewski z KUL.

Stanowisko teologów z KUL

Poniżej publikujemy stanowisko teologiczne Koła Naukowego Teologów KUL w sprawie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w duchu Soboru Watykańskiego II:

"Jako Koło Naukowe Teologów, działające przy Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pragniemy przypomnieć katolickie, wypływające z nauczania Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza deklaracji „Nostra aetate”, spojrzenie na dialog chrześcijańsko-żydowski.

1. Chrześcijaństwo nie jest religią oderwaną od judaizmu, ale wyrosło z niego jak gałąź z pnia. Bez judaizmu nie ma chrześcijaństwa. Szacunek dla judaizmu zatem nie jest dodatkiem „do”, ale konsekwencją wiary w Jezusa.

2. Chrześcijanin nie obchodzi Chanuki jako swojego święta. Powinien ją jednak szanować i jak najbardziej może ją symbolicznie upamiętnić jako wydarzenie z historii ludu, z którego pochodzi Jezus. Sam Jezus, będąc Żydem, obchodził to święto (por. J 10, 22), nie potępiając go ani jego sensu. Co istotne, Chanuka upamiętnia obronę wiary Izraela przed przymusową hellenizacją. To zatem znak walki o wierność Bogu JHWH, a nie coś, co przeciwko naszemu Bogu występuje. Gdyby nie to, co wspomina Chanuka, judaizm mógłby się rozpaść, a bez niego nie byłoby chrześcijaństwa. Jest to zatem wspomnienie determinacji naszych nie tylko „starszych Braci” w wierze, jak Żydów nazwał Jan Paweł II, ale „Ojców w wierze”, jak powiedział w 2010 r. Benedykt XVI. Tej determinacji, bez której dziś nie moglibyśmy cieszyć się Ewangelią, chrześcijaństwem i Kościołem. Szacunek dla Chanuki zatem jest na płaszczyźnie religijnej, przez analogię, podobny do znanego z płaszczyzny patriotycznej naszego szacunku okazywanego bohaterom wojennym, naszym Przodkom, bez których dziś nie moglibyśmy cieszyć się niepodległą Polską.

3. To, że współcześni chrześcijanie za Partnera dialogu mają siłą rzeczy nie Żydów biblijnych, ale rabinicznych, w żaden sposób nie przekreśla ani sensu, ani „wewnątrzreligijnego”, a nie „międzyreligijnego” charakteru tego dialogu. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje dziś „judaizm biblijny” w czystej postaci – tak samo jak nie istnieje „chrześcijaństwo biblijne” bez Tradycji. Judaizm Drugiej Świątyni przestał istnieć po 70 r., zaś chrześcijaństwo apostolskie też nie przetrwało w formie „samej Biblii”. Zarówno Kościół, będący owocem posłuszeństwa wyznaczonej przez Jezusa Chrystusa dyscyplinie Wcielenia, jak i judaizm rabiniczny, są inną co do formy, ale analogiczną co do sensu, odpowiedzią na katastrofę zburzenia Świątyni. Talmud dla Żydów pełni funkcję analogiczną do Tradycji dla Kościoła, choć oczywiście nie tożsamą. Talmud, pomimo obecności w nim tekstów polemicznych czy wprost antychrześcijańskich, nie powstał z nienawiści do chrześcijaństwa, lecz z potrzeby ocalenia Tory po zniszczeniu Świątyni. Jest on formą „teologii w warunkach klęski”, podobnie jak List do Hebrajczyków, Apokalipsa św. Jana czy teksty Ojców Kościoła po upadku Rzymu. Talmud powstawał w czasie, gdy chrześcijanie oskarżali Żydów o bogobójstwo, a Żydzi byli wypychani poza społeczeństwo. To literatura wewnętrzna, nie zaś „katechizm nienawiści”. Nie każdy też tekst Talmudu ma charakter doktrynalny. Wiele z tych tekstów to dyskusje, przypowieści czy prowokacyjne hiperbole, podobnie z resztą jak ostre teksty Ojców Kościoła o Żydach czy średniowieczne kazania naznaczone duchem antysemityzmu. Jeśli mamy odrzucić dialog z Żydami z powodu problematycznych tekstów w Talmudzie, to musimy też odrzucić Kościół z powodu problematycznych tekstów Ojców i historii chrześcijańskiego antyjudaizmu. Dialog zakłada, że wspólnota nie jest więźniem swoich najciemniejszych tekstów. „Izrael”, z którym dialoguje Kościół, to lud, który jest historycznym nosicielem przymierza zawartego przez Boga, który nie cofnął swojej obietnicy, a którego „dary i wezwania łaski są nieodwołalne” (Rz 11, 29). To lud „umiłowany ze względu na ojców” (Rz 11, 28).

4. Współczesny antysemityzm, także wtedy, gdy przybiera pozory chrześcijańskiej argumentacji, nosi znamiona neomarcjonizmu, czyli współczesnej wersji dawno potępionej herezji polegającej na przeciwstawianiu Boga objawionego w Starym Testamencie Bogu Jezusa Chrystusa oraz na odrywaniu Chrystusa i Kościoła od ich żydowskich korzeni. W tej perspektywie szczególnie niebezpieczna jest skrajna forma teologii zastępstwa, w której Kościół zostaje przedstawiony jako całkowity i wyłączny „następca” Izraela, a przymierze Boga z narodem żydowskim jako teologicznie unieważnione. Takie ujęcie fałszuje jedność Objawienia, podważa biblijną wizję historii zbawienia i prowadzi do deformacji chrystologii oraz eklezjologii, stając się ideologicznym podłożem postaw antysemickich.

5. Sobór Watykański II w „Nostra aetate” naucza: „Kościół […] nie może zapomnieć, że otrzymał objawienie Starego Testamentu przez lud, z którym Bóg w swej niewysłowionej litości zawarł dawne przymierze. (…) Kościół potępia wszelkie przejawy antysemityzmu, skierowane przeciw Żydom kiedykolwiek i przez kogokolwiek”. Nauczanie Soboru zaś, i uznanie go za syntezę tego, co „Duch mówił do Kościoła”, jest probierzem katolickości. Naszym zadaniem, jako Pracowników i Studentów katolickiej uczelni, jest bycie wiernymi i zasłuchanymi uczniami Soboru i Żyjącego Piotra, nie zaś jego recenzentami.

6. To, czego uczy nas, katolików, w kwestii dialogu Sobór, to nie ciasny symetrycyzm, polegający na wykonywaniu takich i tylko takich gestów, co do których mamy pewność, że doczekają się odwzajemnienia, lub też na przypatrywaniu się drugiej stronie dialogu, aby jedynie odwzajemniać jej gesty. Właściwą postawą jest ta, o której Sobór uczy w dekrecie „Unitatis redintegratio”: postawa wyciągania ręki zawsze jako pierwsi, bez względu na to, z jaką odpowiedzią gest ten się spotka. Gotowość do takiej postawy jest probierzem naszej ewangeliczności. Warto wspomnieć też o epikletycznym charakterze tego gestu: tak, jak w Eucharystii gest wyciągniętych nad darami chleba i wina rąk celebransa oznacza zstąpienie Ducha Świętego, który dokonuje niedokonywalnego, gdy przeistacza chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, tak poza liturgią nasz gest wyciągniętej do innych ręki, zaproszenia do dialogu i wspólnej drogi, jest nie tylko wyrazem ludzkiej życzliwości, ale także wołaniem o Ducha, który również poza liturgią, przez posługę tego gestu, może „dokonać niedokonywalnego”, a więc sprawiać jedność. Gotowość do tego pozaliturgicznego „wyciągania ręki” ku innym, bez ulegania owej pokusie symetrycyzmu, jest sprawdzianem tego, na ile my, katolicy, przyjęliśmy i podjęliśmy współpracę z darami, które otrzymaliśmy przez ten gest w przeżywanej i sprawowanej przez nas liturgii.

7. Dialog, a nie „misja w duchu prozelityzmu”, której – jak przypomina podpisana niedawno nowa Karta Ekumeniczna – „Kościół nie prowadzi w stosunku do Żydów”, nie stoi w sprzeczności z wiernością Jezusowi Chrystusowi ani Ewangelii, ale jest jej wyrazem. Chociaż cel dialogu, jedność, jest w rękach Boga i jego nastąpienie jest Jego domeną i przedmiotem Jego suwerennego działania, to jednak my, katolicy, nigdy nie możemy się zwolnić z dążeń do tego celu prowadzących. Są one bowiem potrzebne nie tylko Bogu, jak owe ewangeliczne „pięć chlebów i dwie ryby”, „materiał na cud”. Są one potrzebne nie tylko chrześcijanom z innych wspólnot, choć bezsprzecznie stanowią znak naszej ewangelicznej miłości i otwartości na nich. Są one – co szalenie ważne – bardzo potrzebne nam samym! A to dlatego, że pomagają nam one przybrać taką postawę, która nas (!) otwiera na dar zbawienia. Zbawienie bowiem, jak pokazuje to dobitnie 25. rozdział Ewangelii według św. Mateusza, jest darem, który zdolni są przyjąć ludzie zatroskani o będących w jakiejkolwiek potrzebie, w tym o tych „przybyszów” z daleka, a zatem także spoza naszego kręgu wyznaniowego. Te zatroskanie o drugiego, „innego”, niesie w sobie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo „ubrudzenia sobie stóp”, o którym mówił tak często papież Franciszek. Dodawał on jednak zawsze, że większym, niż „ubrudzenie stóp” wskutek wyjścia ku „innym” niebezpieczeństwem dla Kościoła jest to, kiedy pozostanie on czysty, ale dlatego, że się na to wyjście nie zdecydował. Taką postawę Franciszek nazywał często „sterylnością”. Sterylność zaś to słowo, pochodzące od łacińskiego „sterilis”, które oznacza nie tylko „doskonale czysty”, ale także „wysterylizowany, ubezpłodniony”.

Kościół będzie „ubezpłodniony”, niezdolny przynosić owoców zbawienia, wtedy, kiedy pozostanie zamknięty na „innych” i – to znowu jedno z często używanych przez papieża Franciszka pojęć – „autoreferencyjny”, a więc odnoszący się tylko do siebie i szukający celu swoich działań w sobie, a nie poza sobą. To zaś otwarcie na „innych”, które paradoksalnie nas samych otwiera na miłość pozwalającą przyjąć nam dar zbawienia, nie polega tylko – co istotne – na byciu jedynie dawcami dobra, zaadresowanego na naszych „starszych braci i ojców” Żydów. Chodzi tu także o gotowość bycia biorcami tych specyficznych form działania Ducha Świętego, które są obecne w ich wspólnotach, a które mogą pomóc nam dostrzec takie obszary Słowa, których nie widzieliśmy z naszego, katolickiego punktu widzenia. Skoro bowiem wierzymy, że Siewca – Jezus Chrystus – porozsiewał Ziarno Słowa nie tylko na „żyznej glebie”, za jaką my, katolicy, się uważamy, ale również w miejscach, które z naszego punktu widzenia chcielibyśmy nazwać „nieregularnymi”, to pokora, z jaką musimy odnosić się do niezasłużonego daru zbawienia, jakiego pragniemy, domaga się od nas nielekceważenia tych Ziaren, gdziekolwiek by się one nie znajdowały. Brak otwartości na dążenia dialogiczne powoduje zatem w nas z jednej strony „bezpłodną sterylność”, będącą owocem lęku przed „wyjściem ku innemu”.

Z drugiej zaś strony wbija nas w pychę mniemanie, że skoro mamy, jako Kościół Katolicki, „pełnię środków zbawczych” (co jest niekwestionowanym faktem), to nie musimy już nikogo słuchać ani z nikim rozmawiać. Postawa taka jednak wskazuje, że choć mamy „pełnię środków zbawczych”, to jednak ewidentnie nie umiemy się nimi posługiwać.

Zarówno zaś „bezpłodna sterylność”, jak i pycha, są bardzo poważnymi tamami dla zbawienia. Dodajmy: naszego zbawienia. Stąd też, chociaż to Zbawiciel w sobie wiadomym momencie – w co ufamy i o co się modlimy – dokona cudu „zjednoczenia wszystkiego w Sobie”, to jednak do nas należy nieustawanie w działaniach, a jeszcze bardziej w uprzedniej w stosunku do działań „postawie” dialogu. Ona bowiem – co wynika z powyższych stwierdzeń – jest „do zbawienia koniecznie potrzebna”.

8. Przez „zbawienie”, rozumiane w ewangelicznym sensie, nie należy jednak rozumieć czegoś wsobnego, jedynie wertykalnie regulującego relacje zbawianego człowieka z Bogiem, czy wręcz alienującego go spośród tych, którzy się na zbawienie nie otwierają. Tak bowiem, jak Słowo zawsze dąży do tego, aby stać się Ciałem, a więc nabrać konkretnych kształtów inspirowanych Słowem postaw, tak też zbawienie zawsze, w owym inkarnacyjnym ruchu, dąży do „wcielenia” przyjmującego je człowieka do wspólnoty zbawionych, do jakiegoś „zwołania”, a więc eklezji. Jezus mówi o swoim wielkim pragnieniu „zebrania swoich dzieci pod skrzydłami”, któremu my, ludzie Kościoła, stajemy często w poprzek.

Dramatycznie smutnym skutkiem tego naszego oporu jest to, że „dom nasz tylko dla nas pozostanie”. To Słowo nie jest tylko metaforą, ale przestrogą przed kompletnym rozminięciem się z tym, kim jako Kościół mamy być. A mamy być „na obraz i podobieństwo Boga”, ale W TRÓJCY JEDYNEGO. Z tego wynika, że to wszystko, co w naszej relacji do Boga przypomina wewnątrztrynitarną relację Ojca i Syna („dawanie i przyjmowanie”), zawsze ma znajdować dopełnienie w tym, co przypomina Ducha Świętego, „rozdającego” miłość dziejącą się między Ojcem i Synem na świat, w nieskończoność. Jeśli z naszej „więzi” z Bogiem nie wypływa postawa dialogu, otwartości i zasłuchania, którego jako Kościół nie tylko oczekujemy od innych, ale i z którym sami do innych wychodzimy, to nie jesteśmy „podobni do Trójcy”, a „dom nasz”, mający stać się „domem dla wszystkich narodów”, pozostaje „tylko dla nas”. Nasz Bóg jest Trójcą, Wspólnotą Osób. Stąd awspólnotowość, adialogiczność naszego bycia Kościołem nie jest tylko zamknięciem się na Ducha, ale wprost idolatrią. Otwartość na dialog jest zaś nie tyle opcją fakultatywną, ile warunkiem czy też – mówiąc za kard. Grzegorzem Rysiem – objawem nawrócenia „od idolatrii do wiary”.

9. Nasz Pan, Jezus Chrystus, „Droga, Prawda i Życie”, uzdalnia nas do kroczenia tą Drogą, przyjęcia Prawdy i wskutek tego bycia „prawdziwymi”, oraz do życia Jego Życiem poprzez dar Ducha Świętego. O tym Duchu papież Leon XIV w homilii na tegoroczne Święto Zesłania powiedział, że jest On sprawcą dwóch „ruchów”: tego, które określa greckie słowo „syn” (razem), gdy „zbiera różnych ludzi na jednym miejscu”, a następnie tego, które oddaje greckie „hodos” (droga), gdy uruchamia nas do podążania w określonym przez Niego kierunku. Dodajmy: podążania „razem”. Wyrazem posłuszeństwa Koła Naukowego Teologów KUL temu Duchowi Świętemu, który przez ostatni Sobór i współczesnych nam Papieży zadaje Kościołowi szczególnie dialog, tak ekumeniczny, jak wewnątrz- i międzyreligijny, jest nasze wsparcie i gotowość udziału we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez nasz Uniwersytet, które stanowią tego dialogu przejaw".

Pod dokumentem podpisali się studenci, doktoranci i pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zrzeszeni w Kole Naukowym Teologów KUL.