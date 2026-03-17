Kobieta ścigana za słowa o masowej migracji. Prokuratura zarzuca jej rasizm

Sprawa dotyczy przemówienia z manifestacji, która miała miejsce 19 lipca 2025 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Olejniczak jest młodą mamą i w trakcie swego wystąpienia wyraziła obawy o bezpieczeństwo swego dziecka.

– Prezydent miasta, nasi niektórzy radni mówią, że my straszymy, że tutaj przyjeżdżają turyści, artyści z krajów trzeciego świata. Owszem, przyjeżdżają. Przyjeżdżają tu niektórzy pracować, ale co z tego jeśli ktoś rano idzie do pracy, a wieczorem morduje młodą dziewczynę. Hańba! Dlatego nie pozwólmy na to, żeby do naszego pięknego Zamościa sprowadzić murzyństwo, sprowadzić islamistów, którzy będą mordować nas i nasze dzieci. Precz z imigracją! – mówiła Olejniczak.

– Boję się, że przyjdzie jakiś murzyn, jak będę z dzieckiem na spacerze i zrobi nam krzywdę. Nie pozwólmy by murzyni, islamiści kolonizowali nasz piękny Zamość – kontynuowała.

MW: Próba zastraszenia przeciwników masowej migracji

Wystąpieniem młodej działaczki zainteresowały się organy ścigania. Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie oskarżyła 21-letnią kobietę o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych.

Kobietę przed sądem reprezentuje mec. Magdalena Majkowska. "Ta młoda mama zabrała głos na wiecu w Zamościu przeciwko masowej imigracji. W pełnym emocji, strachu i tremy przemówieniu wyraziła lęk o bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka. Za to postawiono jej zarzut rzekomego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych i wyznaniowych (art. 256 § 1 k.k). Tak pod pretekstem walki z „mową nienawiści” ucisza się głos sprzeciwu obywateli wobec polityki rządzących" – napisała adwokat w mediach społecznościowych.

Głos zabrała również Młodzież Wszechpolska, która przekonuje, że ruch organów państwa "to oczywiste działanie mające na celu zastraszenie wszystkich tych, którzy są przeciwko masowej imigracji".

