Szokujący pomysł KE. Zajączkowska-Hernik: Nie mają żadnych zahamowań

Kilka dni temu rzecznik KE potwierdził, że Komisja Europejska chce zatrudnić nowych urzędników i przeznaczyć na ten cel ponad 1,4 mln euro. Komisja Europejska tłumaczy się brakami kadrowymi przy rosnącej liczbie obowiązków.

Dziewięć państw napisało list do komisarza UE ds. budżetu Piotra Serafina, w którym domagają się zaniechania tych planów.

KE chce zatrudnić nowych urzędników. Zajączkowska-Hernik bije na alarm

Ewa Zajączkowska-Hernik komentując tę sprawę we wpisie na platformie X oceniła, że „oni nie mają żadnych zahamowań”.

„Komisja Europejska chce zatrudnić 2500 nowych urzędników za niemal 1,5 mld euro. Już 9 państw wyraziło sprzeciw, ale nie ma wśród nich rządu Tuska – zaskoczeni? Bo ja wcale!” – dodała.

Zdaniem europoseł Konfederacji „Komisja Europejska zrobiła sobie eldorado z unijnych pieniędzy i już teraz zatrudnia armię około 32 tysięcy urzędników”. „Rozpasanie jest tam gigantyczne i jeszcze im mało! Kto za to zapłaci? Zwykli obywatele, którzy mają sponsorować kolejnych unijnych biurokratów, będących na usługach Komisji Ursuli von der Leyen. Zawsze przeciwko suwerenności państw członkowskich, zawsze gotowi łamać unijne traktaty, stosować kolejne szantaże i wymierzać następne kary” – oceniła.

Przypomniała, że „ministrowie z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Holandii i Szwecji już wystosowali specjalny list z żądaniem wycofania się z tego absurdalnego pomysłu”.

„Kto nie zgłasza sprzeciwu? Oczywiście jak zwykle klękający przed Brukselą Donald Tusk, który zawsze nadskakuje Von der Leyen. A sprzeciwiające się państwa słusznie wytknęły hipokryzję Komisji Europejskiej, która przecież wzywała do dyscypliny budżetowej i ograniczania wydatków, a teraz sama chce powiększać swoją już i tak ogromną armię urzędasów” – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja Europejska nie może sobie ot tak przeznaczyć brawie 1,5 miliarda euro na nowych biurokratów i do zmian w budżecie potrzebna jest im zgoda Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich”.

„Każdy polski europoseł powinien zagłosować przeciwko tym szkodliwym pomysłom!” – stwierdziła.

