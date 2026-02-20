Tumanowicz: Tusk chce, żeby Komisja Europejska miała to narzędzie

Konfederacja wskazuje, że głosowała w Sejmie przeciwko ustawie o kredycie z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE między innymi dlatego, że rozporządzenie o SAFE zawiera mechanizm warunkowości. Zdaniem opozycji, powtórka z KPO, żeby Polacy głosowali na rząd, którego oczekuje Komisja Europejska, jest wysoce prawdopodobna.

Tumanowicz: Tusk chce warunkowości

– Ja doskonale wiem, że premier Tusk chce, żeby Komisja Europejska miała to narzędzie do ingerowania w wewnętrzną politykę Polski. Bo liczy na to, że za pośrednictwem właśnie tego programu będzie mógł w 2027 roku w kampanii straszyć, że jeśli dojdzie do władzy Konfederacja, no to zostaną wstrzymane płatności, zostaną wstrzymane transze. O to właśnie tutaj chodzi. To jest główny cel tego programu – powiedział parlamentarzysta w programie "Super Ring".

Polityk wskazał także inne czynniki, które sprawiają, że zdaniem Konfederacji program SAFE jest niebezpieczny dla Polski. To m.in. ryzyko dotyczące kursu walutowego, bo pożyczka ma być w euro i rozłożona na 45 lat. – Frankowicze doskonale wiedzą, że lepiej wziąć kredyt w tej walucie, w której się zarabia – zwrócił uwagę Tumanowicz.

W kontekście warunkowości Konfederacja i PiS oceniają, że z SAFE będzie dokładnie taka sytuacja, jaka była w Polsce w 2023 roku. Bruksela zablokowała Polsce wypłatę transz pożyczki na realizację KPO do czasu kiedy władzę przejęła koalicja Donalda Tuska.

Komisja Europejska zrobi jak z KPO?

Zdaniem europosła PiS Patryka Jakiego, który zajmował się w przeszłości rozporządzeniem o warunkowości w Parlamencie Europejskim, nie ma żadnych wątpliwości, że po zmianie władzy w Polsce na taką, jakiej nie chce kierownictwo Komisji Europejskiej, wypłaty pożyczki z SAFE zostaną zablokowane.

Polityk podzielił opinię, że prawdopodobnie Donald Tusk podlega gigantycznej presji, żeby kredyt został przez Polskę zaciągnięty.

