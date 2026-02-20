"Prezydent nie jest do końca zadowolony". Burza ws. pożyczki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, przedłożony przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP. Opozycja zwraca uwagę na wątpliwości, jakie wiążą się z kwestią warunkowości i wskazują, że pieniądze z SAFE mogą zostać ucięte podobnie, jak Polsce zabrano przysługujące jej pieniądze z KPO na odbudowę po pandemii COVID-19.

Andruszkiewicz: Poprawek było znacznie więcej

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie Polskiego Radia 24 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

– Na pewno pan prezydent nie jest do końca zadowolony z obrotu spraw, które SAFE przyjęło – powiedział prezydencki minister.

Jak podkreślił Andruszkiewicz, nie wszystkie poprawki przeszły. – Mała część, dwie bodaj. Tych poprawek było znacznie więcej – zaznaczył polityk.

"Znaki zapytania są coraz większe"

Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę na to, jakich zmian nie wprowadzono do programu SAFE.

– Na przykład nie zgodzono się na kluczowe nasze propozycje, jak choćby powołanie komitetu sterującego, który miałby nadzorować sposób wydatkowania pieniędzy z SAFE, a proponowaliśmy, by na jego czele stanął minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, a więc polityk nie z naszego obozu czy chociażby zapis o tym, że 90 proc. środków powinno być przeznaczone na przemysł polski, koalicja rządząca również nie chce się na to zgodzić – powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jak stwierdził Adam Andruszkiewicz, "to powoduje, że znaki zapytania są coraz większe". – Nie ukrywamy też, że nie podoba nam się pomysł wiązania tego z tzw. warunkowością unijną – przyznał minister.

