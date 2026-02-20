Sikorski deklaruje: Polska zwiększy zaangażowanie na Bliskim Wschodzie

Po spotkaniu w Warszawie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że rozmowy z jego palestyńską odpowiedniczką Varsen Aghabekian, odbyły się w szczególnie wrażliwym momencie dla sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Dwupaństwowe rozwiązanie i rola władz palestyńskich

Podczas konferencji prasowej minister przypomniał, że stanowisko Polski pozostaje niezmienne. Zgodnie z nim trwałe uregulowanie konfliktu powinno opierać się na koncepcji dwóch państw – Izraela i niepodległej Palestyny, funkcjonujących obok siebie w zgodzie z normami prawa międzynarodowego. W tym kontekście wskazał na znaczenie rezolucji ONZ nr 2803, na mocy której utworzono Radę Pokoju.

Ponadto obie strony wskazały na potrzebę zwiększenia udziału przedstawicieli palestyńskich w negocjacjach dotyczących przyszłości Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Warszawa akcentuje również znaczenie reform wewnętrznych w samej Palestynie jako elementu wzmacniającego wiarygodność instytucjonalną przyszłego państwa.

Pomoc finansowa i projekty na miejscu

Polska zapowiada utrzymanie wsparcia dla Palestyny, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa operacyjnego w regionie. Od 2003 roku łączna wartość przekazanej pomocy przekroczyła 70 mln zł, z czego 21 mln zł trafiło do Palestyńczyków w ubiegłym roku. W 2026 roku mają być kontynuowane projekty dotyczące rozwoju systemu ochrony zdrowia na Zachodnim Brzegu Jordanu – ich budżet wynosi 7 mln zł.

Sikorski zaznaczył przy tym, że udział Polski w działaniach stabilizacyjnych nie będzie miał charakteru militarnego. Zaangażowanie ma obejmować przede wszystkim wsparcie eksperckie i szkoleniowe.

Polska uznała państwowość Palestyny w 1988 roku, a od 2005 roku Autonomia Palestyńska znajduje się w grupie państw priorytetowych dla polskiej współpracy rozwojowej.

