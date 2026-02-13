"Nie dziwi mnie, że Pan tego nie rozumie". Bogucki wbija szpilę Sikorskiemu

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Jedna z nich dotyczy regulacji rynku kryptoaktywów w Polsce.

"Łamiąc publiczne zobowiązanie, pan prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut lecz ponownie zawetował zmodyfikowany projekt rządowy. Wzruszająca lojalność wobec sponsorów, krajowych i zagranicznych" — napisał na portalu X wicepremier Radosław Sikorski, reagując na weto Karola Nawrockiego.

Bogucki wbija szpilę Sikorskiemu

Na wpis Sikorskiego zareagował Zbigniew Bogucki. Polityk przypomniał, że w Kancelarii Prezydenta powstał projekt regulujący rynek kryptowalut, jednak Karol Nawrockie nie chce, aby stał się "kolejną «mrożonką» w chłodni Marszałka Czarzastego". W związku z tym Bogucki zapytał Sikorskiego, czy nie mógłby przekonać marszałka Sejmu do odwieszenia znajdujących się w "zamrażarce" projektów.

"Poza tym Prezydent proponuje rządowi konsultacje w sprawie tej ustawy, żeby opracować rozwiązania, które rzeczywiście zadziałają, zapewnią bezpieczeństwo Polaków i pozwolą rozwijać się polskim firmom. Natomiast co do sponsorów, szczególnie tych zagranicznych i służalczości wobec nich, to Pana szef premier Tusk ma na podstawie własnych doświadczeń największą wiedzę. Bardzo dużą wiedzę ma też po ostatniej kampanii ten, z którym Pan sromotnie przegrał jeszcze w przedbiegach, a który później przegrał z Prezydentem Nawrockim" – napisał Bogucki i dodał, że Nawrocki jest "lojalny wobec Polski i Polaków i jakoś mnie nie dziwi, że Pan tego nie rozumie".

Weto Nawrockiego

Nawrocki ponownie zawetował ustawę o rynku kryptowalut, wskazując, że przedłożony mu projekt był praktycznie identyczny jak poprzedni. – Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie. przez parlamentarną większość. Złe prawo przegłosowane nawet sto razy, ciągle pozostaje złym prawem – kontynuował prezydent.

