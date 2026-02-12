Prezydent zawetował dwie ustawy. "Nie możemy tworzyć precedensu"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawy zakładające nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz o rynku kryptoaktywów.

Prezydent: Mowa śląska jest dialektem języka polskiego

– Szanuję i bardzo cenię tradycję i kulturę Śląska. Jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczpospolitej, jednak faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie. Trzeba słuchać, co o tej sprawie mówią specjaliści. Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe. Ustawa była również niedopracowana finansowo i administracyjnie. Przekazywała zadania dla samorządów bez ich adekwatnego finansowania. Jako prezydent RP nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą budować sztuczne podziały w naszej narodowej wspólnocie – powiedziała głowa państwa.

Prezydent Nawrocki zaapelował też o pracę nad złożonym w Sejmie projekcie ustawy o wspieraniu kultury śląskiej i gwary śląskiej – zapewnił że taką ustawę podpisze.

Podpisane ustawy

Prezydent podpisał natomiast: Ustawę z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (nr druku sejmowego 1763);

– Ustawę z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2112);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (nr druku sejmowego 556);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (nr druku sejmowego 1344);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny (nr druku sejmowego 1629);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (nr druku sejmowego 1730);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1939);

– Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2027).

