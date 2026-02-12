Sprawa kontaktów Czarzastego. Jest kolejny ruch prezydenta

– Wczoraj podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. To milczenie było niezwykle wymowne. Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pana Tomasza Siemoniaka. [...] Na trzeciej części posiedzenia nie było też pana premiera Donalda Tuska – powiedział w czwartek na briefingu prasowym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Rosyjskie kontakty Czarzastego. Jest kolejny ruch prezydenta

– Wobec wątpliwości związanych ze sprawą marszałka Czarzastego, prezydent Karol Nawrocki zaprosi ministra-koordynatora ds. służb specjalnych oraz szefów służb specjalnych do Pałacu Prezydenckiego – przekazał współpracownik głowy państwa.

– Pan prezydent skieruje zaproszenia i mamy nadzieję, że dojdzie do spotkania z panem ministrem koordynatorem i szefami służb specjalnych. […] Te zaproszenia na pewno w ciągu najbliższych kilku dni zostaną wysłane – zapowiedział.

Spotkanie z ministrem oraz szefami służb specjalnych zorganizowane zostanie "wobec licznych niejasności" oraz artykułów prasowych na temat rosyjskich kontaktów marszałka Sejmu i lidera Lewicy. Leśkiewicz zaznaczył, że chodzi o to, by "o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać".

– Kluczową kwestią jest nie sam fakt, że dotyczy do pana Włodzimierza Czarzastego, bo to nie jest spór na linii prezydent Karol Nawrocki – marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To jest kwestia dotycząca niezwykle ważnych spraw ustrojowych, bo mówimy o przeszłości, o powiązaniach towarzysko-biznesowych drugiej osoby w państwie, która w myśl art. 131 polskiej konstytucji w razie jakiegoś nagłego wydarzenia uniemożliwiającego sprawowanie funkcji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć władzę – tłumaczył Leśkiewicz.

Będą poprawki do SAFE

Leśkiewicz powiedział też, że ustawa na bazie której ma zostać zaciągnięta pożyczka w ramach SAFE jest w tej chwili w Sejmie, a za tydzień będzie w Senacie, a prezydent złoży do niej poprawki. – Jest czas na to, by zmiany proponowane przez pana prezydenta zostały uwzględnione i wprowadzone. Tych zmian łącznie będzie kilka – stwierdził Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik wskazał, że proponowane zmiany będą dotyczyć kwestii, o których prezydent Nawrocki wspomniał na jawnej części posiedzenia RBN. Pierwsza kwestia dotyczy warunków udzielenia pożyczki, a także spłaty. Jak wskazał, mówiąc o warunkowości, ma na myśli kwestie dotyczące "ewentualnego wstrzymania wypłaty części środków w przypadku, gdy Komisja Europejska uzna arbitralnie, że to wstrzymanie środków powinno nastąpić na przykład z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce".

Drugim elementem, który wzbudził "szczególne zainteresowanie" prezydenta, i którego będą dotyczyć proponowane zmiany, to obszar "transparentności i skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych".

Trzeci element to "zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu jakim jest SAFE".

