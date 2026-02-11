Poseł oskarżany przez Czarzastego zadzwonił na konferencji prasowej do ABW

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem 51. posiedzenia X kadencji Sejmu marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty, były członek PZPR i SLD, obecnie lider Lewicy, zarzucił "jawną prorosyjskość" posłowi Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierzowi Skalikowi i zapytał, czy prezydent Nawrocki poznał go w Rosji.

Poseł poprosił ABW o kontrolę Korony

Z kolei na konferencji KKP Skalik zwrócił uwagę, że zarzucający mu rzekomą prorosyjskość nie zgłaszają na niego niczego do ABW. W związku z tym poseł sam zadzwonił do warszawskiego oddziału agencji z prośbą o objęcie siebie i partii nadzorem operacyjnym.

Skalik: Oszczercy pomawiają, ale nie zgłosili się do służb

– Dzwonię z tego powodu, że w ostatnich dniach wobec mojej osoby zwłaszcza niektórzy dziennikarze, jak i również politycy szerzą pomówienia, które miałyby wskazywać na moje wręcz agenturalne powiązanie z Federacją Rosyjską i jej prezydentem Putinem – powiedział Skalik po nawiązaniu połączenia.

– Ja oświadczam, że nie mam nic na sumieniu, ale nie słyszałem, by ci oszczercy zwrócili się do polskich służb o podjęcie działań. Skoro mają takie przeświadczenie, taką wiedzę, powinni takie kroki poczynić – powiedział Skalik, prosząc o potraktowanie jego prośby jako formalne zgłoszenie o kontrolę operacyjną.

Rosyjskie kontakty Czarzastego

Na wspomnianej konferencji marszałek Czarzasty poinformował też, że prezydium Sejmu głosami 4 do 1 odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym w jego sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa i wytłumaczył się ze swoich niepokojących rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych.

Czytaj też:

Rosjanka w otoczeniu Czarzastego. Na jaw wyszły nowe informacjeCzytaj też:

Szokujący projekt Lewicy. "Najbardziej antypolski paszkwil po 90. roku"Czytaj też:

Posłowie PiS na konferencji Czarzastego. Wręczyli mu ankietę bezpieczeństwa