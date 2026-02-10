Posłowie PiS na konferencji Czarzastego. Wręczyli mu ankietę bezpieczeństwa

– Szukaliśmy pana i szukała pana cała Polska. Od wielu dni wszyscy zastanawiają się i pytają o pana niebezpieczne związki. Chcielibyśmy panu przekazać osobową ankietę bezpieczeństwa, której pan nie wypełnił. Tu chodzi o pana relacje z różnego rodzaju szemranymi osobami, powiązania biznesowe, z których pan po prostu się nie wytłumaczył – zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

– Nigdy pan nie został sprawdzony i chcielibyśmy jako parlamentarzyści opozycji, żeby pan tę ankietę po prostu przyzwoicie wypełnił. Myślę, że prawda się należy państwu polskiemu, polskim obywatelom, którzy pytają o pana niebezpieczne związki. Chcielibyśmy, aby jednak pan funkcjonował transparentnie, przejrzyście i uczciwie wobec polskich obywateli. Na tym polega demokracja – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Niebezpieczne kontakty Czarzastego

– Powiązania prorosyjskie, różne osoby, zasiadające w różnego rodzaju fundacjach, radach fundacji, z różnymi proputinowskimi wypowiedziami to jest naprawdę coś bardzo szkodliwego dla naszej demokracji – dodał.

Bochenek opublikował na platformie X nagranie z całej sytuacji. "Marszałek Włodzimierz Czarzasty od lat nie składa ankiety bezpieczeństwa, dlatego wspólnie z parlamentarzystami Anną Gembicką i Bartoszem Kownackim przekazaliśmy mu ją do rąk własnych. To kwestia bezpieczeństwa państwa i tajnych informacji, do których p. Czarzasty ma dzisiaj – nie będąc osobą zweryfikowaną – niemalże nieograniczony dostęp. A w tle wciąż niewyjaśnione kontakty z prorosyjskimi biznesmenami i działaczami... Apelujemy o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa i złożenie jej w służbach!" – zaznaczył.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki.

