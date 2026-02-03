Niebezpieczne związki Czarzastego? Szef MSWiA: Nie wchodziłbym w takie tematy

W programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński był pytany o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zwołaną przez prezydenta Karola Nawrockiego na 11 lutego.

Tego dnia wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosi expose w Sejmie. – Myślę, że to taka drobna złośliwość, ale powiem zupełnie wprost: bardziej intrygują mnie tematy – powiedział szef MSWiA.

Kierwiński o ruchu Nawrockiego: Bicie piany

– Coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to jakieś sugerowanie kancelarii pana prezydenta o jakichś dziwnych kontaktach pana marszałka Czarzastego – mówił Marcin Kierwiński. – Na miejscu urzędników pana prezydenta i urzędników pisowskich nie wchodziłbym w takie tematy, bo można by było zadać wiele pytań o kontakty samego pana prezydenta – stwierdził.

– To wygląda na robienie takiej taniej, populistycznej polityki przez kancelarię pana prezydenta Nawrockiego. Zupełnie niepotrzebnie – ocenił szef MSWiA. – Pan marszałek Czarzasty jest przecież objęty ochroną kontrwywiadowczą. Jeżeli pan prezydent albo jego środowisko mają jakieś wątpliwości co do tego, to powinni raczej nie o tym rozmawiać, tylko zgłaszać to do odpowiednich organów. Ale to bardziej wygląda na takie bicie piany – dodał.

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego na godz. 14:00. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał za pośrednictwem wpisu na platformie X, że omówione zostaną trzy tematy: pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju; podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Według doniesień Telewizji Republika, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki "Transakcja", powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawiła się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Czytaj też:

Kancelaria Sejmu reaguje na ruch prezydenta. "Nie zastępuje służb"Czytaj też:

Prezydent Nawrocki zwołuje RBN. Morawiecki: Taki ruch oznacza jedno