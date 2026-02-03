Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Jak przekazał na portalu X rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, wśród tematów obrad znajdą się: realizacja programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz działania państwa w sprawie kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

twitter

Program SAFE

Zgodnie z zapowiedzią jednym z tematów zwołanego posiedzenia ma być program SAFE (Security Action for Europe) – unijny mechanizm wspierający modernizację sił zbrojnych państw członkowskich poprzez nisko oprocentowane pożyczki.

Polska, jako największy beneficjent, otrzyma 43,7 mld euro na realizację 139 projektów obronnych. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego, takiego jak bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab, systemy przeciwlotnicze oraz technologie związane z cyberbezpieczeństwem. Program SAFE przewiduje 10-letnią karencję w spłacie pożyczki, z terminem końcowym w 2081 roku.

Polska ostrożna wobec inicjatywy Trumpa

22 stycznia podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA Donald Trump zainaugurował Radę Pokoju – nowe międzynarodowe gremium mające na celu rozwiązywanie globalnych konfliktów i współpracę z ONZ. Dokument założycielski podpisali przedstawiciele 19 państw, w tym premier Węgier Viktor Orbán i prezydent Argentyny Javier Milei.

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inaugurującej, jednak nie podpisał dokumentu założycielskiego, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia pełnej procedury konstytucyjnej w Polsce. Podkreślił, że Polska wyraża zainteresowanie inicjatywą, ale decyzja o przystąpieniu wymaga zgody parlamentu i Rady Ministrów. Z zapowiedzi rzecznika prezydenta wynika, że temat ten również znajdzie się w agendzie zwołanego na 11 lutego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kontrowersje wokół kontaktów marszałka Czarzastego

Trzecim tematem posiedzenia RBN mają być działania państwa mające na celu wyjaśnienie "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ujawnionych kilka dni temu przez Telewizję Republika. Według doniesień medialnych, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki "Transakcja", powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawiła się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Dodatkowo, Czarzasty miał nie złożyć wymaganej ankiety bezpieczeństwa osobowego, co jest standardową procedurą dla osób z dostępem do informacji niejawnych. Pomimo tego, zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Czytaj też:

Prośba o poparcie nominacji do Nobla dla Trumpa. Czarzasty ogłosił decyzjęCzytaj też:

Prezes PiS jednoznacznie o Polsce w Radzie Pokoju. "Powinniśmy tam być"