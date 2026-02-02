Prośba o poparcie nominacji do Nobla dla Trumpa. Czarzasty ogłosił decyzję

Marszałek Sejmu poinformował w poniedziałek opinię publiczną, że nie poprze nominacji dla prezydenta USA jeśli chodzi o pokojowa nagrodę Nobla. Z prośbą taką wystąpili jego odpowiednicy z USA i Izraela.

W jego opinii Donald Trump destabilizuje sytuację w WHO, NATO, Unii Europejskiej i ONZ. – Przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną – wyraził swoją opinię lewicowiec. Polityk powiedział, że w jego opinii "budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest złudne".

Czarzasty: Nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa

– To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii (...), instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład instrumentalne traktowanie Grenlandii. To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa – zapowiedział Czarzasty.

W ocenie byłego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej "kryzys, jaki mamy w tej chwili, kolejny raz nam pokazał coś, co już wiemy, że amerykańska obecność w Europie będzie się zmniejszać". – Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, ważne, aby ten proces odbywał się w przyjaznej atmosferze – powiedział. Dodał, że Polska "nie będzie niezatapialnym lotniskowcem USA" i wspomniany proces obejmie także nasz kraj.

Prezydent USA chciałby nagrodę

Nie jest tajemnicą, że prezydent USA chciałby otrzymać pokojowego Nobla. Polityk często podkreśla, że jego administracji udało się doprowadzić do zakończenia kilku wojen. Przyznaje jednocześnie, że pomylił się co do swoich możliwości szybkiego zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej.

15 stycznia podczas wizyty w Białym Domu swój medal Pokojowej Nagrody Nobla przekazała mu liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

"Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

