Nobel dla Trumpa? Bartoszewski podał warunek

USA i Izrael wysłały do Sejmu wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sprawą zajmie się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał Czarzasty.

Według ustaleń "Faktów" TVN, do korespondencji dołączono gotową odpowiedź do wysłania Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu. Napisano w niej, że Trump przez lata był orędownikiem pokoju i jest wzorem przywództwa na arenie globalnej. Wymieniono osiem wojen, które miał zakończyć, a także podkreślono wyjątkową postawę prezydenta USA jako męża stanu.

Bartoszewski: Pod tym warunkiem Trump powinien dostać Nobla

W programie "Graffiti" na antenie Polsat News wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski stwierdził, że w przeszłości Barack Obama dostała Nobla na początku prezydentury, choć "nic nie zrobił". – Jeśli ktoś pyta i od razu podaje odpowiedź, to trochę niepoważne. Powinien (Czarzasty – red.) sam sformułować odpowiedź – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych.

Jednocześnie podał warunek, który jego zdaniem sprawiałaby, że Trump mógłby liczyć na nagrodę. – Jeśli prezydentowi uda się podpisać porozumienie pokojowe między Palestyńczykami i Izraelem, to z całą pewnością zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla – ocenił Bartoszewski.

– Nawet częściowe zawarcie pokoju, które nastąpiło między Izraelem i Autonomią Palestyńską za czasów Rabina i Arafata, dało obu panom Pokojowe Nagrody Nobla. Ten konflikt, który jest nierozwiązywalny od praktycznie 100 lat, zdecydowanie zasługuje na to, żeby kogoś wyróżnić – dodał polityk PSL. – Ale to musiałoby najpierw dojść do skutku – podkreślił.

Czytaj też:

Holland porównuje sytuację w USA do czasów "propagandy Stalina i Goebbelsa"Czytaj też:

"Decyzja jest oczywista". Żukowska sugeruje, co zrobi Czarzasty ws. Nobla dla Trumpa