"Decyzja jest oczywista". Żukowska sugeruje, co zrobi Czarzasty ws. Nobla dla Trumpa

USA i Izrael wysłały do Sejmu wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sprawą zajmie się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał Czarzasty.

W programie TVN24 o jego decyzję została zapytana szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. – Dla mnie ta decyzja jest oczywista – mówiła, sugerując, że lider jej partii odrzuci prośbę. – Co ma Sejm wspólnego z nagrodami Nobla? No, tyle samo, co pan prezydent Trump z walką o pokój na świecie – stwierdziła.

Żukowska poinformowała też, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosi swoją decyzję w poniedziałek 2 lutego. Lider Nowej Lewicy podobno ma konsultować się z Ministrem Spraw Zagranicznych i szefami parlamentów z Europy, którzy dostali podobne noty.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa. W liście do Sejmu jest "gotowiec"

Według ustaleń "Faktów" TVN, do korespondencji dołączono gotową odpowiedź do wysłania Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu. Napisano w niej, że Trump przez lata był orędownikiem pokoju i jest wzorem przywództwa na arenie globalnej. Wymieniono osiem wojen, które miał zakończyć, a także podkreślono wyjątkową postawę prezydenta USA jako męża stanu.

"Żadna inna osoba nie zrobiła więcej na rzecz promowania pokoju w 2025 roku niż prezydent Trump. Mało kto w historii, jeśli w ogóle, zrobił więcej na rzecz propagowania sprawy pokoju. I nikt nie jest bardziej godny tego zaszczytu" – czytamy w "gotowcu" wysłanym do parlamentów na całym świecie, w tym polskiego.

W dokumencie jest mowa o tym, że "po raz pierwszy we współczesnej historii przewodniczący parlamentów z całego świata zjednoczyli się, mówiąc jednym głosem", żeby nominować Trumpa.

