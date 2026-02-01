Wspierał ją Trump, przegrała. "Polityczna sensacja w Teksasie"

O "politycznej sensacji w Teksasie" poinformował korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

"W wyborach do stanowego Senatu demokrata Taylor Rehmet pokonał popieranego przez Trumpa republikańskiego rywala 15 punktami procentowymi. W wyborach prezydenckich Trump miał w tym okręgu 17 punktów przewagi" – napisał dziennikarz w serwisie X.

Wybory w Teksasie. "Sygnał ostrzegawczy"

"Dzisiejszy wieczór powinien być sygnałem ostrzegawczym dla Republikanów w hrabstwie Tarrant w Teksasie i dla całego kraju. Demokraci byli zmobilizowani. Zbyt wielu Republikanów zostało w domu" – stwierdziła Wambsganss w oświadczeniu zamieszczonym na portalu X.

Do głosowania na nią zachęcał wcześniej Donald Trump. Prezydent USA nazwał Wambsganss "fenomenalną kandydatką, odnoszącą sukcesy przedsiębiorczynią i niesamowitą zwolenniczką ruchu MAGA". "Leigh nigdy nie zawiedzie Teksasu ani USA" – przekonywał w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Reuters zwraca uwagę, że wybory uzupełniające w tym okręgu nie dają odpowiedzi na pytanie, która partia może zwyciężyć w listopadowych wyborach do Kongresu. Agencja przypomina, że w wyborach prezydenckich w 2024 r. kandydatka Demokratów Kamala Harris pokonała w tym okręgu Trumpa stosunkiem głosów 69 proc. do 29 proc.

Trump do Republikanów: Jeśli nie wygramy, czeka mnie impeachment

W listopadzie 2026 r. Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Nadchodzące wybory połówkowe (tzw. midterms) staną się okazją do "rozliczenia" dwóch lat prezydentury Trumpa, który wrócił do Białego Domu w styczniu 2025 r.

Na początku ubiegłego miesiąca Trump ostrzegł członków Partii Republikańskiej, że jeśli ich formacja nie wygra nadchodzących wyborów, zostanie kolejny raz poddany impeachmentowi, czyli procedurze usunięcia z urzędu.

