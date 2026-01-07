Trump do Republikanów: Jeśli nie wygramy, czeka mnie impeachment

– Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu… znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia – mówił Trump we wtorek (6 stycznia) podczas spotkania z Republikanami w Waszyngtonie.

Wybory "połówkowe" w USA

W listopadzie 2026 r. Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Nadchodzące wybory "połówkowe" (tzw. midterms) staną się okazją do "rozliczenia" dwóch lat prezydentury Trumpa, który wrócił do Białego Domu w styczniu 2025 r.

Republikanie kontrolują obecnie Izbę Reprezentantów pięcioma głosami, co jest niewielką przewagą, która frustruje zarówno Trumpa, jak i spikera izby Mike'a Johnsona – zauważa Reuters. Agencja odnotowuje, że od czasu George'a W. Busha w 2006 r., urzędujący prezydenci tracili miejsca w Izbie Reprezentantów w każdych wyborach organizowanych w połowie kadencji.

Impeachment Trumpa. Demokraci spróbują po raz trzeci?

Trump został dwukrotnie poddany impeachmentowi przez Izbę Reprezentantów, w której większość stanowili Demokraci, w trakcie swojej pierwszej kadencji w latach 2017-2021. Senat zagłosował za uniewinnieniem go w obu sprawach.

W 2019 r. Trump został oskarżony o to, że wywierał presję na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby Ukraina wszczęła śledztwo przeciwko Joe Bidenowi i jego synowi Hunterowi Bidenowi, co mogło pomóc Trumpowi politycznie przed wyborami w 2020 r. Izba Reprezentantów postawiła mu dwa zarzuty: nadużycia władzy i utrudniania pracy Kongresu.

Drugi impeachment Trumpa (2021) był następstwem ataku na Kapitol po przegranych przez niego wyborach. Wówczas Trump usłyszał jeden zarzut – podżegania do rebelii.

W obu przypadkach wnioski Demokratów nie osiągnęły wymaganej większości 2/3 głosów w stuosobowym Senacie.

Czytaj też:

Kongresmen usunięty z izby za zakłócanie przemówienia Trumpa