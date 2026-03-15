Gigantyczny amerykański kontrakt dla Ukrainy? Zelenski wciąż czeka na odpowiedź Trumpa

Wołodymyr Zełenski przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że wartość kontraktu to około 35-50 miliardów dolarów. Ukraina chce bowiem eksportować swoją wiedzę oraz doświadczenie w walkach z tego typu bronią.

– Niecały rok temu przedstawiliśmy propozycję i przekazaliśmy ją naszym amerykańskim partnerom. Chcieliśmy uruchomić infrastrukturę eksportową dla naszych dronów opartych na sztucznej inteligencji, technologii sztucznej inteligencji i systemów walki elektronicznej – wszystkiego tego, ponieważ jest to system obronny – powiedział ukraiński przywódca.

Ogromny kontrakt

Zelenski wskazywał na trwającą wojnę z Iranem, gdzie USA i Izrael używają rakiet i pocisków do niszczenia dronów Shahed. Tymczasem jedyną skuteczną metodą walki z tymi maszynami jest odpowiedni system obrony.

– Nasza propozycja była taka, że możemy dostarczyć system, a Stany Zjednoczone powinny być pierwsze, ponieważ znacząco wspierają nas w zakresie broni antybalistycznej i są strategicznym partnerem Ukrainy. Dlatego zaproponowaliśmy Stanom Zjednoczonym umowę dotyczącą dronów – wyjaśnił Zełenski i dodał, że Amerykanie wykazali wstępne zainteresowanie ofertą.

– Nasze przedsiębiorstwa zwiększą wolumen produkcji. Połowa produkcji trafi na naszą linię produkcyjną, to powinno wystarczyć. A połowa mocy produkcyjnych, które obecnie nie mogą produkować więcej z powodu deficytu finansowego, trafi do naszych partnerów. Stany Zjednoczone znów będą pierwsze. To był mój pomysł – wskazał.

Zełenski przyznał, że jeszcze "nie podpisaliśmy dokumentu z prezydentem Trumpem”. – Nie mam odpowiedzi dlaczego. Może stanie się to później, ale nie jestem pewien – zauważył. Wskazał również, że wartość kontraktu to około 35-50 miliardów dolarów.

– Mieliśmy takie możliwości. To duża umowa dotycząca dronów na wiele lat. I nawet jeśli niektóre drony morskie przestaną działać za dwa lata, na przykład z powodu nowych technologii, to pojawią się nowe – wskazał.

Czytaj też:

Zełenski zarzuca Europie "szantaż". "Jestem temu przeciwny"Czytaj też:

Iran odgraża się Ukrainie. "Uzasadniony cel"