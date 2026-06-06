Pajączkowska oburzona na Skolima. Twierdzi, że "wdarł się do toalety"

Niedawno muzyk disco polo Skolim, czyli Konrad Skolimowski, w bardzo ostry sposób skrytykował pomysł rządu dot. dopłat do składek dla artystów. "Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku**y i ćpunów" – stwierdził muzyk. Wypowiedź Skolima spotkała się z kontrą m.in. ze strony Dody. – Wprowadził ludzi w błąd i wykorzystał swoich fanów do szerzenia hejtu i nienawiści. Skolim, będąc kompletnie niedoinformowanym, wykorzystuje najbardziej drażliwe tematy jak babcie, dziadkowie, chore dzieci, by podjudzać ludzi i szerzyć nienawiść wobec tych, którzy nigdy mu nic złego nie zrobili – powiedziała w wywiadzie dla Plotka.

Skolimowski nie zmienia jednak zdania i podkreśla, że choć ma świadomość tego, iż jego przekaz ma kontrowersyjną formę, to jest pewien swojego stanowiska.

Pajączkowska: Skolim nie chciał wyjść z damskiej toalety

Burza wokół Skolima skłoniła dziennikarkę Karolinę Pajączkowską, która wzięła niedawno udział w programie typu reality show na antenie TVN – "Królowa Przetrwania" – do zabrania głosu. Była reporterka TVP stwierdziła w programie "Rozjazd" na kanale Super Ring, że Skolim miał wejść do damskiej toalety i nie chciał wyjść. Pajączkowska miała przebywać w środku.

– Pan Skolim był tutaj niedawno, ostatnio u nas w radiu, na wywiadzie. I powiem ci tak. Może on sobie mówić te viralowe słowa. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek – Skolim – razem ze swoim menadżerem, wdarli się do damskiej toalety, pomimo mojego sprzeciwu, aby opuścili damską toaletę. Tutaj, nieopodal, piętro niżej. Mówię: proszę opuścić damską łazienkę, to jest przesada. Oni wiecie co zrobili? Zaśmiali mi się w twarz, że nie chce nam się do męskiej – mówiła.

– Ja nie wiem, co pan Skolim robił w tej kabinie. Ja nie wiem, dlaczego jego menadżer trzymał te drzwi. Natomiast męska toaleta była jeden metr obok. Proszę nie wierzyć takim plastusiom, dobrze? To są zdegenerowane osoby tak samo jak te osoby, które oni obgadują. Nie wyszli z łazienki damskiej – dodała Karolina Pajączkowska.

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