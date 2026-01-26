Kongres ostrzegł Trumpa przed możliwością impeachmentu

W poniedziałek (26 stycznia) Reuters poinformował, że Donald Trump może stanąć w obliczu procedury impeachmentu, jeśli zdecyduje się na inwazję na Grenlandię.

Republikańscy członkowie Kongresu ostrzegli przed tym sekretarza stanu USA Marco Rubio i wysokich rangą urzędników Białego Domu – podała agencja, powołując się na źródła.

W Kongresie panują obawy ws. Grenlandii

Według jednego z nich, kongresmeni obu partii zsugerowali administracji Trumpa porzucenie pomysłu siłowego zajęcia wyspy, która zdaniem prezydenta wymaga ochrony USA przed Rosją i Chinami. W Kongresie panują obawy, że Trump może rozpocząć dużą operację militarną bez uprzedniej konsultacji z parlamentem – przekazały dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Reuters zauważa, że polityka Trumpa polegająca na wyznaczaniu bliskich współpracowników do udziału w ważnych negocjacjach, z pominięciem oficjalnych urzędników, a także jego nagłe oświadczenia i nieoczekiwane działania, które mogą zaszkodzić relacjom z kluczowymi sojusznikami USA, wywołują niezadowolenie wśród amerykańskich elit.

Po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, która odbyła się podczas szczytu w Davos, Trump ogłosił, że uzgodnił ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i całego regionu Arktyki. Jednocześnie wycofał się z zapowiedzi nałożenia ceł na państwa europejskie, które wysłały na Grenlandię delegacje wojskowe w celu wzięcia udziału w ćwiczeniach organizowanych przez Danię.

Spotkanie Trump-Rutte. Co ustalono?

Europejski urzędnik zaznajomiony z negocjacjami Trump-Rutte powiedział agencji Bloomberg, że umowa przewiduje m.in. zwiększoną obecność sił USA na Grenlandii, w tym gwarancje rozbudowy baz wojskowych na wyspie i rozmieszczenia tam amerykańskich rakiet.

Grenlandia, zamieszkana przez ok. 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, w którego skład wchodzą jeszcze Wysypy Owcze.

