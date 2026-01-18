Szef NATO rozmawiał z Trumpem. "Niebezpieczna sytuacja"

Rutte przekazał w niedzielę, że rozmowa z amerykańskim przywódcą dotyczyła bezpieczeństwa na Grenlandii, ale też na całym obszarze Arktyki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział bowiem w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na państwa, które wysłały wojska na wyspę. Trump mówi wprost, że chce "wykupić" Grenlandię.

Trump oskarża kraje UE

Amerykański przywódca zarzucił krajom, wobec których zapowiedział wprowadzenie ceł, doprowadzenie do "niebezpiecznej sytuacji". Podjęte przez niego środki, to – zdaniem Trumpa – recepta USA na to, aby sprawa "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań".

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte poinformował w mediach społecznościowych, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

"Będziemy nad tym dalej pracować i z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie w Davos pod koniec tygodnia" – zaznaczył szef NATO.

Premier Danii odpowiada Trumpowi

Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła w komunikacie przekazanym mediom, że "Europa nie da się szantażować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, jednocześnie coraz wyraźniej widać, że kwestia Grenlandii wykracza poza Danię".

"Tym ważniejsze jest, abyśmy stali na straży fundamentalnych wartości, które stworzyły wspólnotę europejską. Chcemy współpracować i to nie my szukamy konfliktu" – dodała premier Danii.

Szefowa duńskiego rządu zapewniła przy tym, że że prowadzi konsultacje z przywódcami m.in. Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii po tym, jak w sobotę prezydent Trump zagroził wprowadzenie ceł na kraje wspierające Danię i Grenlandię.

Donald Trump ogłosił w sobotę, że od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemcy, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii.

