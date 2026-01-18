Trump weźmie Grenlandię? "Putin będzie najszczęśliwszy na świecie"

Szef hiszpańskiego rządu powiedział w wywiadzie dla gazety "La Vanguardia", że jakakolwiek akcja militarna Stanów Zjednoczonych przeciwko Grenlandii zaszkodziłaby NATO i uzasadniłaby inwazję Rosji na Ukrainę.

– Inwazja Stanów Zjednoczonych na to terytorium uczyniłaby Władimira Putina najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dlaczego? Ponieważ legitymizowałoby to jego inwazję na Ukrainę – wskazał Sanchez, cytowany w niedzielę (18 stycznia) przez agencję Reutera.

Trump chce ukarać Europę za jej stanowisko ws. Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę (17 stycznia) nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę w sprawie Grenlandii, którą Trump chce przejąć.

Taryfy mają obowiązywać, dopóki USA nie osiągną porozumienia w sprawie zakupu wyspy. Dodatkowym podatkiem importowym zostaną objęte towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Państwa wymienione przez Trumpa wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy (w liczbie od kilku do kilkunastu oficerów) na ćwiczenia "Arctic Endurance", którymi kieruje Dania.

Czy to koniec NATO? Wszystko w rękach prezydenta USA

W grudniu minął rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa na temat planów przejęcia Grenlandii. Prezydent USA mówił m.in., że nie wyklucza użycia w tym celu wojska. W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" stwierdził, że Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

Grenlandia, zamieszkana przez ok. 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, w którego skład wchodzą jeszcze Wysypy Owcze.

Dania zapowiada, że w przypadku inwazji USA będzie bronić wyspy, co oznacza konflikt zbrojny wewnątrz NATO i prawdopodobnie jego koniec.

Sondaż: Większość Amerykanów sprzeciwia się użyciu wojska

Według sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w mijającym tygodniu, jedynie 17 proc. Amerykanów popiera wysiłki mające na celu przejęcie Grenlandii przez USA, a tylko jeden na dziesięciu uważa, że armia amerykańska powinna użyć w tym celu siły.

Stany Zjednoczone mają na Grenlandii bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. Stacjonuje tam ok. 200 żołnierzy, ale umowa z 1951 r. pozwala USA na rozmieszczenie tam tylu wojsk, ile zapragną.

