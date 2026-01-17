Trump uderza kolejnymi cłami. "Grają w bardzo niebezpieczną grę"

We wpisie na platformie Truth Social, Donald Trump napisał, że państwa europejskie, które wysyłają swoje wojska na Grenlandię „grają w bardzo niebezpieczną grę”.

Amerykański przywódca dodał, że od 1 czerwca cła mają wzrosnąć do 25 proc.

Trump chce przejąć Grenlandię

Donald Trump wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych W ostatnim czasie spekulował, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, to zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucił przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie.

W niedawnym wywiadzie dla „New York Times” Donald Trump powiedział, że USA mogą być zmuszone do „wyboru” między Grenlandią a NATO.

Sondaż: Amerykanie nie popierają pomysłu Trumpa

Z nowego sondażu wynika, że pomysł przejęcia Grenlandii przez USA popiera zaledwie 17 proc. Amerykanów. Z sondażu agencji Reutera i firmy Ipsos wynika ponadto, że 47 proc. badanych Amerykanów sprzeciwiło się realizacji zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej Grenlandii.

Niecałe 20 proc. badanych stwierdziło natomiast, że nie słyszało o pomysłach przejęcia Grenlandii.

Zaledwie 4 proc. respondentów uznało „za dobry pomysł” użycie siły militarnej przez USA w celu przejęcia Grenlandii. Z kolei około 71 proc. oceniło takie rozwiązanie negatywnie.

Około 66 proc. respondentów wyraziło obawy, że starania USA o zajęcie Grenlandii zaszkodzą relacjom w ramach NATO oraz stosunkom z europejskimi sojusznikami.

Czytaj też:

Trump grozi cłami krajom, które nie zgadzają się z nim ws. GrenlandiiCzytaj też:

Minister obrony Włoch o Grenlandii: To brzmi jak żart