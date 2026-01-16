Trump grozi cłami krajom, które nie zgadzają się z nim ws. Grenlandii

Mogę nałożyć cła na kraje, które nie zgadzają się w kwestii Grenlandii. Grenlandia jest nam potrzebna dla bezpieczeństwa narodowego – powiedział Trump w piątek (16 stycznia) podczas przemówienia w Białym Domu.

W tym tygodniu kilka krajów europejskich ogłosiło wysłanie swoich wojsk (w liczbie od kilku do kilkunastu żołnierzy) na Grenlandię. Wcześniej prezydent USA stwierdził, że duńska obrona wyspy to "dwa psie zaprzęgi".

Biały Dom poinformował w czwartek (15 stycznia), że rozmieszczenie personelu wojskowego z krajów europejskich na Grenlandii nie wpłynie na plany Trumpa dotyczące przejęcia kontroli nad tą największą na świecie wyspą.

Trump chce mieć Grenlandię. Co na to Amerykanie?

Według sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w tym tygodniu, jedynie 17 proc. Amerykanów popiera wysiłki mające na celu przejęcie Grenlandii przez USA, a tylko jeden na dziesięciu uważa, że armia amerykańska powinna użyć w tym celu siły.

Trump w niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO. Ewentualna interwencja wojskowa USA na wyspie będzie – zdaniem ekspertów – równoznaczna z końcem Sojuszu, jaki znamy.

Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek, że Polska nie planuje wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię. Jak dodał, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Trumpa, w sprawie Grenlandii każdy scenariusz jest możliwy.

Amerykanie mają na Grenlandii bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army.

Atak USA na sojusznika będzie końcem NATO

Grenlandia, zamieszkana przez ok. 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, w którego skład wchodzą jeszcze Wysypy Owcze.

Dania zapowiada, że w przypadku inwazji USA będzie bronić Grenlandii, co oznacza konflikt zbrojny wewnątrz NATO i prawdopodobnie jego koniec.

