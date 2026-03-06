"Polska jest dumna". Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe

Orderem Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną, odznaczony został Czesław Nowak.

Orderem Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego, odznaczony został Stanisław Radwański.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski, za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej, dydaktycznej i społecznej, odznaczony został Adam Koperkiewicz.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, odznaczony został Marcin Gruchała.

Prezydent Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe

– Panów życiorysy to kompasy wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i dekadach. Dziś pokazujemy panów jako tych, z których Polska jest dumna i chce pokazać tym, którzy będą dla Polski żyć i pracować – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Zaznaczył, że odznaczenia są także spłatą pewnego zobowiązania wobec pokoleń, które chciały polskiej wolności i niepodległości.

– Jako Prezydent RP – dzięki wam, dzięki waszemu życiu, doświadczeniu, osiągnięciom – mogę zameldować wszystkim tym pokoleniom, które były przed nami, że oto Polska swoją wolność, niepodległość i suwerenność wykorzystała doskonale. Bo jesteście wy i budujemy naszą odpowiedzialność wokół teraźniejszości i przyszłości – podkreślił Karol Nawrocki.

