Poczobut, Łysiak, Babiarz, Uznański-Wiśniewski. Prezydent wręczył odznaczenia

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali: Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut. Wysokie odznaczenia otrzymali: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – Przemysław Babiarz i Konrad Banaszek; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Sławosz Uznański–Wiśniewski i Adam Woronowicz.

Prezydent: Jesteście wzorem dla pokoleń

– Dziś jest 11 listopada. 107. rocznica odzyskania niepodległości, najpiękniejszy dzień w polskim kalendarzu historycznym, na który pracowało pięć pokoleń Polaków, aby dojść do naszej wolnej, suwerennej RP. Dziś Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom, którzy swoją drogą życiową, pracami, głosem, nauką, osiągnięciami dają nam wielką dumą. Polska chce wszystkim panom, za sprawą prezydenta, bardzo podziękować – zwrócił się do odznaczonych prezydent Karol Nawrocki.

– Muszę powiedzieć, że jesteście panowie inspiracją dla kolejnych pokoleń. (...) W was wpatrzeni są młodzi, starsi Polacy. Od dekad jak w przypadku pana Waldemara Łysiaka, od lat jesteście inspiracją. Jesteście w wielu dziedzinach niedoścignionym celem, wzorem. To wielka odpowiedzialność. To dzień wdzięczności, szacunku do was, ale i wielkiej odpowiedzialności – podkreślił.

– Kontekstem miejsca i daty jest kontekst symbolu – Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Order Orła Białego to przecież najstarsze, najszlachetniejsze, najznamienitsze polskie odznaczenie. Rozpoznawane także w całej Europie, z tradycją od XVIII wieku. Order Odrodzenia Polski, choć nieco młodszy, to rodził się właśnie, gdy rodziła się polska niepodległość i wolność. To, co łączy oba ordery, to z jednej strony Biały Orzeł – pan Sławosz Uznański-Wiśniewski sprawił, że wzbija się w sam kosmos, ale to też symbolika krzyża, który jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem. Jest dowodem na poświęcenie swojego życia dla milionów – wskazał prezydent RP.

