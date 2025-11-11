Łukaszenka złożył Polsce życzenia. Ostrzegł, że "nie warto ryzykować"

Prezydent Białorusi pogratulował narodowi polskiemu z okazji Święta Niepodległości w imieniu narodu białoruskiego i własnym – podała we wtorek reżimowa agencja BiełTA.

"W obecnych trudnych czasach szczególnie wyraźnie odczuwane są wartości suwerenności państwa i wolności narodu, który tworzy swoją przyszłość w oparciu o świadomość narodową, mądrość historyczną i relacje oparte na wzajemnym szacunku" – czytamy w gratulacjach.

Łukaszenka wyraził przekonanie, że Polacy "widzą i dobrze rozumieją znaczenie międzyludzkich kontaktów i współpracy z Białorusią, życzliwości i zaufania, zachowania wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego".

Święto Niepodległości. Gratulacje i życzenia od Łukaszenki

"Dobrosąsiedztwo jest naszym bezcennym darem, którym w każdych okolicznościach nie warto ryzykować: zamykać granice i zagrażać bezpieczeństwu narodowemu – podkreślił dyktator.

"Dlatego Mińsk, demonstrując przywiązanie do zasad pokojowego współistnienia, wprowadził bezwizowy tryb wjazdu dla mieszkańców kilku krajów europejskich, z czego skorzystało już ponad 120 tys. obywateli polskich" – dodał.

Łukaszenka życzył narodowi polskiemu "zgody, bezchmurnego nieba i pewności jutra". Zaprosił także wszystkich do "gościnnej Białorusi".

Andrzej Poczobut odznaczony przez prezydenta

Gratulacje i życzenia zostały opublikowane w tym samym dniu, w którym prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego Andrzeja Poczobuta, więzionego od ponad czterech lat dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi.

"Rzeczpospolita", powołując się na źródła rządowe, napisała w październiku, że jeśli władze w Mińsku uspokoją sytuację na granicy oraz wypuszczą Poczobuta, zostaną otwarte kolejne zamknięte wcześniej polsko-białoruskie przejścia graniczne. Chodzi m.in. o Kuźnice i Bobrowniki.

Czytaj też:

Łukaszenka: Polska wycofała się z rozmów w sprawie uwolnienia Poczobuta