Atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

DO RSZ wydało specjalny komunikat w sprawie. "Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa" – czytamy.

Jak podkreślono: "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

Dowództwo zwraca uwagę, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – czytamy.

twitter

Zełenski ostrzega przed atakami ze strony Rosji

Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zełenski stwierdził, że Rosja nie chce "rozejmu bożonarodzeniowego", proponowanego przez USA. Ukraiński wywiad odnotował przygotowania Moskwy do ataków powietrznych w tym okresie.

Jak zauważył przywódca, cytowany przez kanał Suspilne, charakter rosyjskich działań wskazuje na to, że Kreml szykuje się do kolejnego "aktu terroru" podczas świąt Bożego Narodzenia.

Z powodu zaistniałej sytuacji w poniedziałek odbyło się posiedzenie władz Ukrainy z najwyższymi rangą wojskowymi. Naradę przeprowadzono w kwaterze głównej naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że największe ryzyko zmasowanych, rakietowo-dronowych ataków ze strony Rosji jest 23, 24 i 25 grudnia. Prezydent Ukrainy wydał rozkaz maksymalnego skoncentrowania obrony powietrznej wokół dużych miast i mniejszych miejscowości.

Czytaj też:

Zaskakująca deklaracja Rosji. Kreml może złożyć podpisCzytaj też:

Śmiercionośna broń na Białorusi. Łukaszenka zabrał głos