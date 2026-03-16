Ilu pozostało katolików w Niemczech? Fatalne dane

Ogółem liczba członków obu największych Kościołów w Niemczech spadła zatem o około 3 procent, z prawie 37,75 do 36,62 mln. Odpowiada to udziałowi około 23 procent (katolicy) lub 20,8 procent (ewangelicy) w całej populacji – łącznie więc prawie 44 proc.

W ubiegłym roku z Kościoła katolickiego w Niemczech wystąpiło 307 117 osób, jak podała Konferencja Episkopatu w Bonn na podstawie wstępnych danych. W 2024 roku Kościół opuściło 321 659 osób. W ubiegłym roku – ponownie odnotowując niewielki wzrost – do Kościoła katolickiego wstąpiło 2269 osób (w 2024 r.: 139), a 5443 osoby zostały ponownie przyjęte (w 2024 r.: 4743).

Liczby pokazują różne trendy: podczas gdy liczba chrztów (109 028) i ślubów kościelnych (19 478) ponownie spadła, liczba pierwszych komunii (152 357) i bierzmowań (105 334) pozostaje stabilna.

EKD w Hanowerze jako główne przyczyny spadku liczby wiernych podała przede wszystkim wystąpienia z Kościoła i zgony. W 2025 r. z Kościoła ewangelickiego wystąpiło około 350 000 osób – podobnie jak w roku poprzednim. Zmarło około 330 000 wiernych Kościoła ewangelickiego. Jednocześnie około 120 000 osób przystąpiło do Kościoła ewangelickiego lub zostało ochrzczonych.

Frekwencja na nabożeństwach

Z danych dotyczących frekwencji na nabożeństwach wynika, że w weekendy nabożeństwa odwiedzało średnio 1,304 mln katolików, co stanowiło około 6,8 proc. wszystkich wiernych. Nie uwzględniono przy tym uczestnictwa w nabożeństwach online.

Kościół ewangelicki podał ostatnio dane za rok 2023, z których wynika, że w weekendy nabożeństwa odwiedzało średnio prawie 459 000 wiernych.

Ponadto w całych Niemczech w Kościele katolickim, w minionym roku, miało miejsce 25 święceń kapłańskich.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu, bp Heiner Wilmer SCJ, komentując statystyki powiedział: „Dane za rok 2025, które dzisiaj publikujemy jako Kościół w Niemczech, są odzwierciedleniem sytuacji naszego Kościoła. Jestem wdzięczny za zaangażowaną pracę osób pełniących posługę w naszym Kościele, a także za wysoką jakość duszpasterstwa. To piękny znak, że frekwencja na nabożeństwach ponownie nieznacznie wzrosła. Uważam też za pozytywny znak, że liczba osób przystępujących do pierwszej komunii świętej i bierzmowania pozostała stabilna. Jednocześnie ubolewam nad wciąż wysoką liczbą osób opuszczających Kościół. Motywy są różne, a jednak mówię – ponieważ jesteśmy wspólnotą wiernych dzięki chrztowi i bierzmowaniu – że każde odejście z Kościoła jest dla nas bolesne. W Niemczech jest coraz mniej chrześcijan, co jednak nie powstrzymuje nas – przy podejmowaniu wszystkich niezbędnych działań z tym związanych – przed dawaniem świadectwa naszej wierze z wielkim osobistym zaangażowaniem”.

Jednocześnie złożył szczególne podziękowania około 600 000 wolontariuszom, którzy angażują się w parafiach i instytucjach kościelnych oraz wspierają życie kościelne.

