Partia Morawieckiego? Ten sondaż ucieszy byłego premiera

Od dłuższego czasu pojawiają się głosy o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. Konflikt dotyczy kierunku, w jakim ma pójść partia i koncentruje się wokół osoby Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach emocje wywołał wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, który bezpardonowo uderzył w byłego premiera.

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Morawiecki odniósł się do medialnych doniesień o napięciach wewnątrz PiS oraz spekulacji dotyczących swojej przyszłości politycznej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości stanowczo zaprzeczył, jakoby rozważał odejście z partii lub budowę nowego ugrupowania. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia – podkreślił Morawiecki. – Nie ma mowy, że się podzielimy. Jesteśmy jednością – dodał.

Morawiecki odbierze głosy PiS? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w sondażu przeprowadzonym dla Radia ZET postawił pytanie: "Czy rozważyłby Pan/ rozważyłaby Pani oddanie głosu w wyborach do Sejmu na partię Mateusza Morawieckiego, gdyby były premier założył własną partię?".

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 4,5 proc. respondentów, "raczej tak" – 13,4 proc., "raczej nie" – 32,4 proc., "zdecydowanie nie" – 40,8 proc., natomiast opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 8,8 proc. badanych.

Ciekawie wyniki kształtują się wśród wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego. W tej grupie odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12 proc. respondentów, "raczej tak" – 36 proc., "raczej nie" – 20 proc., "zdecydowanie nie" – 11 proc., "nie wiem/trudno powiedzieć" – 21 proc.

Inny sondaż, równie ciekawe wyniki

"Gdyby Mateusz Morawiecki założył nową partię, czy rozważył(a)by pan/pani oddanie na nią głosu w wyborach w 2027 roku?" – zapytali z kolei respondentów ankieterzy SW Research w sondażu dla Onetu.

Zdecydowana większość ankietowanych (60 proc.) odpowiedziała na pytanie przecząco. Jednak 17,1 proc. badanych zadeklarowało, że rozważyłoby głos na partię Morawieckiego. "To wynik, który w polskich realiach daje solidny »sufit« poparcia i realną szansę na odegranie istotnej roli w powyborczym rozdaniu" – skomentował portal.

Co piąty uczestnik badania (22,9 proc.) nie potrafił udzielił jednoznacznej odpowiedzi. "To grupa, która w przyszłości może przechylić szalę – w zależności od programu, liderów i sytuacji politycznej" – zauważył Onet.

