"Nie ma mowy, że się podzielimy". Morawiecki ucina spekulacje o rozłamie w PiS

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News odniósł się do medialnych doniesień o napięciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz spekulacji dotyczących swojej przyszłości politycznej. Były premier stanowczo zaprzeczył, jakoby rozważał odejście z partii lub budowę nowego ugrupowania. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia – podkreślił Morawiecki. – Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością – dodał, odnosząc się do pogłosek o możliwym rozłamie w PiS.

"Zawsze odpowiadam, jeśli jestem atakowany"

Były premier zaznaczył, że reaguje jedynie w sytuacjach, gdy atakowany jest on sam lub jego współpracownicy. – Oczywiście ja zawsze odpowiadam, jeżeli moi ludzie są traktowani, jeżeli ja jestem atakowany – mówił, komentując wypowiedź Jacka Kurskiego, który zarzucił mu unikanie udziału w ważnym posiedzeniu władz partii i sugerował, że Morawiecki "zachowuje się, jakby się czegoś bał". Morawiecki jednoznacznie zadeklarował również, że nie planuje tworzenia własnej formacji politycznej ani opuszczania PiS.

W trakcie rozmowy pojawił się także wątek przywództwa na polskiej prawicy. – Liderem polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński – stwierdził były premier. – Pan prezydent Karol Nawrocki jest oczywiście postacią już dzisiaj symboliczną – dodał, wyrażając jednocześnie zadowolenie z, jak to określił, "asertywnej postawy" głowy państwa.

Morawiecki o Kaczyńskim: Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pracę

Morawiecki zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z prezesem PiS. – Często rozmawiamy. Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pracę i pokazywanie Polakom, jaki jest nasz program i nasze działania – powiedział. Były premier ostro skrytykował przy okazji obecnego szefa rządu Donalda Tuska. – Jest w jednej sprawie mistrzem, żeby nie powiedzieć arcymistrzem – w marketingu politycznym i propagandzie – ocenił Morawiecki. – Jerzy Urban sądziłem, że będzie swego rodzaju punktem odniesienia nie do prześcignięcia, otóż mój następca prześcignął Jerzego Urbana również – dodał.

Dopytywany przez prowadzącego, czy to porównanie nie jest przesadzone, Morawiecki odpowiedział: – Rok temu, dwa lata temu jeszcze bym się zastanowił. Dzisiaj jak widzę tę wydmuszkę propagandową, zaoranie CPK, że nie robią portu w Świnoujściu… – mówił. Odnosząc się z kolei do rządowego projektu "Port Polska" (dawne CPK) były premier stwierdził wprost: – To zasłona dymna, mgła rozpostarta po to, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje.

