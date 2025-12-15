PiS odcina się od opinii Kurskiego. Müller: Jacku, liczę że skasujesz ten wpis

Prezes PiS odniósł się do nich podczas wywiadu dla Kanału TAK! określając je jako "niefortunne". Jednocześnie Kaczyński zapewnił, że odbył chwilę wcześniej „dobrą” rozmowę z Mateuszem Morawieckim.

Kurski chciał ujawnić kryzys w partii

Wpisy Jacka Kurskiego, opublikowane na platformie X, miały formę długiej serii komentarzy opisujących, jego zdaniem, głęboki kryzys w PiS i zagrożenie dla spójności obozu prawicy. Kurski zarzucał Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii i jej kierownictwa, realizowanie własnych ambicji politycznych oraz publiczne ogłaszanie się przyszłym premierem wbrew stanowisku władz ugrupowania.

Były prezes TVP krytykował Morawieckiego za udzielenie wywiadu w siedzibie Agory, w którym, według Kurskiego, były premier dopuścił możliwość stworzenia „wielkiej koalicji” z Koalicją Obywatelską i Donaldem Tuskiem oraz zapowiedział odejście od rozliczania obecnej władzy. Wpisy odnosiły się także do nieobecności Morawieckiego na posiedzeniu władz PiS oraz do jego aktywności politycznej poza strukturami partyjnymi. Kurski poruszał również kwestię decyzji podejmowanych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, sugerując, że część ustępstw w sprawach europejskich i klimatycznych była dokonywana bez formalnej zgody Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie miało to przyczynić się do osłabienia pozycji partii i odpływu części wyborców.

"Liczę, że po chwili refleksji skasujesz ten wpis"

Do wpisów Kurskiego odniósł się także Piotr Müller, który w bezpośrednim komentarzu skierowanym do byłego prezesa TVP skrytykował go za próby pouczania partii w kwestii strategii wyborczej, przypominając jego porażkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Müller zaznaczył również, że jako osoba uczestnicząca w pracach rządu miał wiedzę o procesie decyzyjnym i zapewnił, że kluczowe decyzje zapadały po odpowiednich uzgodnieniach. W swoim wpisie wezwał Jacka Kurskiego do usunięcia opublikowanych komentarzy po "chwili refleksji".

