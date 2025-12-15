Kalisz o prezydencie: Mam dowód, że jest skrajnie prawicowy

"Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" – napisał Tusk w poniedziałek (15 grudnia) w serwisie X.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do wywiadu Karola Nawrockiego dla Wirtualnej Polski, w którym prezydent zapytany, kto byłby lepszy w kontekście współpracy – Tusk czy Grzegorz Braun – odpowiedział, że "premier szkodzi Polsce bardziej".

– Donald Tusk jest dziś premierem, więc – w mojej ocenie, w obecnej sytuacji – szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie – argumentował Nawrocki.

Zadeklarował jednocześnie, że będzie współpracował z każdym rządem.

"Prezydent jest skrajnie prawicowy". Kalisz wskazuje "dowód"

O wypowiedź prezydenta pytany był w TVP Info Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Według niego, słowa Nawrockiego o Tusku i Braunie to "sygnał, że sympatie prezydenta są bliżej pana Brauna". – To dla mnie dowód na to, że prezydent jest skrajnie prawicowy – dodał.

Oto przyszły koalicjant PiS? Sasin: Wolę Brauna niż Tuska

Poseł PiS Jacek Sasin powiedział w zeszłym tygodniu, że woli, aby jego partia weszła w koalicję z Grzegorzem Braunem niż z Donaldem Tuskiem. W jego ocenie to premier odpowiada za to, że rośnie poparcie dla partii Brauna.

Zapytany w TVN24, czy woli Brauna od Tuska, Sasin odparł: – Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska. Przyznał, że "Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić". – Nie wiem, nie wykluczam tego – dodał.

Z ostatnich sondaży wynika, że notowania formacji Brauna systematycznie rosną i gdyby wybory odbyły się w grudniu, Konfederacja Korony Polskiej weszłaby do Sejmu.

