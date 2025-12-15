Trzaskowski krytykuje Nawrockiego za słowa o Tusku i Braunie. "Atak na premiera"

"Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" – napisał Tusk w poniedziałek (15 grudnia) w serwisie X.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do wywiadu Karola Nawrockiego dla Wirtualnej Polski, w którym prezydent zapytany, kto byłby lepszy w kontekście współpracy – Tusk czy Grzegorz Braun – odpowiedział, że "premier szkodzi Polsce bardziej".

– To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie – argumentował Nawrocki.

Zadeklarował jednocześnie, że będzie współpracował z każdym rządem.

Trzaskowski o Nawrockim: Bardziej wsłuchuje się w Brauna, niż w polską rację stanu

Wypowiedź prezydenta krytycznie ocenił Rafał Trzaskowski, który na antenie TVN24 porównał zachowanie Karola Nawrockiego z postawą Andrzeja Dudy.

– Duda nie był bohaterem mojej bajki, natomiast w tych sprawach fundamentalnych jednak mówiliśmy jednym głosem. Dzisiaj gdzieś to się niestety gubi, dlatego że wydaje się, że prezydent Nawrocki bardziej się wsłuchuje w to, co mówi Konfederacja, czy czasem Braun, niż w polską rację stanu – ocenił.

W jego opinii spór Pałacu Prezydenckiego z obozem rządzącym jest na rękę wrogom Polski i negatywnie wpływa na jej bezpieczeństwo.

– Wszyscy nasi wrogowie się cieszą, jeżeli widzą te podziały, jeżeli widzą to, że Polska nie mówi jednym głosem, bo prezydent mówi co innego. Jeżeli w momencie, kiedy w pewnym sensie decyduje się bezpieczeństwo naszego kraju, prezydent wybiera w tym momencie atak na premiera, to jest po prostu niedojrzałe – przekonywał Trzaskowski.

