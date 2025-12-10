Chcą ujawnić głośną listę. "Tusk wie, że tam jest bomba"

Do finansowania imprezy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Przemysław Wipler odniósł się w rozmowie z PRZEkanałem.

Kto chciał czerpać profity z inwestowania w Trzaskowskiego? Wipler: Ujawnimy tę listę

– Nie chcą ujawnić listy sponsorów i podmiotów, które dały pieniądze na Campus Polska, a to moim zdaniem byłoby bardzo, bardzo ciekawe, bo jakimi przekładkami, przez jakie podmioty, jacy silni tego świata dawali pieniądze na przyszłego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, licząc na windę zwrotną, na to, że dostaną coś w zamian – powiedział.

Poseł Konfederacji chce, aby lista ta ujrzała światło dzienne. Stwierdził, że jego ugrupowaniu uda się doprowadzić do jej ujawnienia najpóźniej za dwa lata. – Doprowadzimy do tego, żeby pokazać, kto finansował, kto chciał profity czerpać z inwestowania w Rafała Trzaskowskiego – zapowiedział.

– Jeżeli masz koncerny tytoniowe, bardzo konkretne, które wrzucały 100 tysięcy złotych na Campus, jeżeli mamy podmioty, które jako przekładkę przez różne organizacje pracodawców wkładały pieniądze na Campus i Donald Tusk wie, że tam jest bomba, a nawet jest ich wiele – mówił Wipler.

Kto finansuje imprezę Trzaskowskiego?

Temat finansowania Campusu Polska Przyszłości pojawia się od dłuższego czasu. Ostatnio przy okazji afery wokół sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Wówczas politycy opozycji zwracali uwagę, że firma Dawtona, która zakupiła ziemię miała być jednym ze sponsorów Campusu. Z kolei w ubiegłym roku wyszło na jaw, że imprezę hojnie wsparły samorządy. Jak wynikało z ustaleń mediów, na ten cel trafiło do nich co najmniej 700 tysięcy złotych.

Wcześniej głośno było o współfinansowaniu imprezy przez Fundację Adenauera.

