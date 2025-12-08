"Tusk chce odebrać Polakom bitcoiny". Prokuratura powołała specjalny zespół

Rachoń pokazał w serwisie X zarządzenie z 4 grudnia, podpisane przez nieuznawanego Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka. "W PK powołuje się Zespół prokuratorów do przeprowadzenia badań aktowych i monitorowania spraw prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem runku kryptowalut" – czytamy.

W skład zespołu weszło trzech prokuratorów. Do końca stycznia zespół ma przedstawić raport końcowy ze swoich prac. "Donald Tusk kiedyś odebrał Polakom oszczędności z OFE, teraz chce odebrać Polakom bitcoiny" – alarmuje przedstawiciel Telewizji Republika.

Tydzień temu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. W czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

Za odrzuceniem weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 posłów. Za odrzuceniem głosowali politycy KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem, przeciwko byli posłowie PiS i Konfederacji. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu. Premier Donald Tusk mówił podczas debaty sejmowej o "kryptoaferze" i "swoistym syndykacie, który ma twarz terrorystów, obcych służb i mafii".

Do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się w sobotę doradca prezydenta Błażej Poboży.

– Nie traktujmy poważnie tego końcowego wystąpienia premiera Tuska (…). To jest dokładnie ten sam styl budowania fałszywych, nieprawdziwych, oderwanych od rzeczywistości narracji, który znamy z końca kampanii prezydenckiej, kiedy Donald Tusk zabił kampanię Rafała Trzaskowskiego – powiedział były podsekretarz stanu w MSWiA na antenie RMF FM. – Kłamał, insynuował, (…) stanął na czele obrzydliwej nagonki przeciwko prezydentowi. Teraz ona też jest prowadzona – dodał.

Zdaniem prezydenckiego doradcy, zarzuty Donalda Tuska są "puste", a premier jest "najbardziej prorosyjskim politykiem".

Jak stwierdził Poboży, ustawa o kryptowalutach "jest przeregulowana, jest prawnym bublem, jest źle napisana". – I pan prezydent zaprasza przedstawicieli rządu do opracowania dobrej ustawy, która chroniłaby obywateli – dodał.

