Minister spraw wewnętrznych straszy opozycję. "Niebawem..."

"Samopoczucie polityków PiS i Konfederaccji po grze zespołowej z kryptooszustami wydaje się być wspaniałe. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że już niebawem uśmieszki z ust znikną. Zostanie tylko wstyd. Niebawem..." – napisał na X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Narracja rządu o "KryptoAferze PiS"

W poniedziałek Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. W czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

Za odrzuceniem weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 parlamentarzystów. Za odrzuceniem głosowali politycy Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy i Razem, a przeciwko byli posłowie Prawa i Sprawiedliowści oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu.

Premier Donald Tusk mówił podczas debaty sejmowej o "kryptoaferze" i "swoistym syndykacie, który ma twarz terrorystów, obcych służb i mafii". W sukurs natychmiast ruszyła część mediów, a politycy koalicji rządzącej zaczęli rozpowszechniać na mediach społecznościowych hasztag #KryptoAferaPiS.

Przemówienie Mentzena w Sejmie o kryptowalutach

Politycy PiS i Konfederacji oceniają natomiast, że jest to kolejny temat zastępczy, który ma zasłonić fatalną politykę rządu, w tym między innymi na polu ochrony zdrowia. Sławomir Mentzen powiedział w Sejmie, że premier ani politycy, którzy głosowali za odrzuceniem prezydenckiego weta nie mają zielonego pojęcia jak funkcjonuje rynek kryptowalut. Z kolei Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że będzie inicjatywa prezydencka dotycząca regulacji rynku kryptowalut.

