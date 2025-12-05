Zwrot ws. kryptowalut. Nowa inicjatywa Nawrockiego

W poniedziałek Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. W czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

Za odrzuceniem weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 posłów. Za odrzuceniem głosowali politycy KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem, przeciwko byli posłowie PiS i Konfederacji. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu.

Bogucki: Prezydent zaprezentuje własne rozwiązania

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki złoży własny projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów.

– Pan prezydent na pewno zaprezentuje własne rozwiązania, żeby one nie były nadregulacją, ale żeby odpowiadały na potrzeby bezpieczeństwa i tego rynku – powiedział Bogucki.

Złożenie własnego projektu ustawy zapowiedzieli również posłowie Polski 2050. Jak zaznaczyli, propozycja będzie bardzo podobna do już przedstawionej, ale uwzględniająca zastrzeżenia głowy państwa zaprezentowane w uzasadnieniu do weta.

– Składamy bardzo podobny projekt do tego rządowego, który skutecznie zawetował prezydent. Jest to projekt ulepszony, który jest krokiem naprzód wobec argumentów pana prezydenta, które choć naciągane, być może warte są rozważenia. Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych – powiedział poseł Adam Gomoła. – Chodzi o to, by odblokować rozwój kryptoaktywów w Polsce – dodał.

Tusk zapowiada złożenie nowego projektu

Do wyniku głosowania odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie premier Donald Tusk.

– Powiem szczerze, miałem może nie przekonanie, ale coś na kształt nadziei, że w tak oczywistej sprawie PiS skorzysta jednak z okazji i wycofa się z tego bardzo poważnego błędu. Mówię błąd, żeby nie pogarszać jeszcze sytuacji i nie zwiększać tych emocji, ale to naprawdę bardzo dziwnie wygląda – powiedział szef rządu.

– My i tak za chwilę złożymy tę ustawę. Znaczy nie mówię że dziś, ale [złożymy] tę ustawę i będziemy dalej namawiać prezydenta i PiS-owską opozycję, żeby nie robili tego, bo robią bardzo złą rzecz – zapowiedział premier.

